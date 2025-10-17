Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

RTX 5090 bytes mot RX 9070XT/5070 Ti

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

RTX 5090 bytes mot RX 9070XT/5070 Ti

Har du ett RX 9070XT eller ett RTX 5070 Ti och suktar efter mer prestanda, då kan detta vara en möjlighet till just det.

Jag överväger nämligen att byta ut mitt RTX 5090 ROG Astral OC mot ett RTX 5070 Ti eller RX 9070XT (helst detta) samt pengar i mellanskillnad då jag inte använder kapaciteten på något sätt och samtidigt gärna minskar värmen i lådan. Kortet är inköpt i slutet av juni och har använts sporadiskt om dagarna under tre månaders tid.

- Betalning endast genom Swish i förskott.
- Vid eventuell frakt så är det Postnord som gäller.
- Kvitto finns och garanti gäller i andrahand.

Hör av dig i PM om detta är av intresse så hörs vi där

Läs hela annonsen här

Visa signatur

ASUS ProArt 602 Wood Edition - Asus ROG Strix B650E-F - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 - ASUS RTX 5090 ROG Astral OC - Corsair MP700 - WD Black SN850 - WD Black SN850X - WD Black HDD - Noctua NH-D15 G2 - Seasonic Prime Ultra Gold 1000W - Alienware AW3423DWF QD-OLED

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

kan ev nappa, skicka mig gärna ett pm har ett 9070 XT inköpt launch från INET kvitto finns. (ej överklockat.)

Visa signatur

▰ RX 9070 XT Sapphire Pulse ▰ Ryzen 7 9800X3D
▰ ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI ▰ Define R5 ▰ Crucial P3 Plus
▰ G.Skill Flare X5 32GB 6000Mhz CL30 ▰ MSI MAG CoreLiquid 240R V2
▰ Prisma AL-18/14 ▰ Acer XV282KK

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar