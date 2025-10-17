Mobil router nighthawk m6 Pro

Mobil router

Netgear nighthawk m6 pro

5G

Wifi 6e

Kontakter för externa antenner.

Körd uteslutande utan batteri, batteriet har underhållsladdats en gång i månaden

Läs mer på

https://www.netgear.com/se/home/mobile-wifi/hotspots/mr6450/

Säljes då fiber installerats hos päronen

Köptes dec 2023 /jan 2024, morsan hittar dock inte kvittot…

Budstart 2000

Köp nu 4500

Fodral medföljer samt laddkabel och laddare (ej original)

Kan skickas mot frakt och förskottsbetalning

öga mot öga köpare har förtur

Läs hela annonsen här