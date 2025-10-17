Mobil router nighthawk m6 Pro

bobonolla
Göm hornen ko!
Mobil router
Netgear nighthawk m6 pro
5G
Wifi 6e
Kontakter för externa antenner.
Körd uteslutande utan batteri, batteriet har underhållsladdats en gång i månaden
Läs mer på
https://www.netgear.com/se/home/mobile-wifi/hotspots/mr6450/
Säljes då fiber installerats hos päronen
Köptes dec 2023 /jan 2024, morsan hittar dock inte kvittot…
Budstart 2000
Köp nu 4500
Fodral medföljer samt laddkabel och laddare (ej original)
Kan skickas mot frakt och förskottsbetalning
öga mot öga köpare har förtur
Börjar med 2000kr
Noterat, låter budgivningen pågå till söndag eftermiddag alternativt den som först budar 4500.
