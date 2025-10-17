Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Mobil router nighthawk m6 Pro

Mobil router nighthawk m6 Pro

Mobil router
Netgear nighthawk m6 pro
5G
Wifi 6e
Kontakter för externa antenner.
Körd uteslutande utan batteri, batteriet har underhållsladdats en gång i månaden

Läs mer på
https://www.netgear.com/se/home/mobile-wifi/hotspots/mr6450/

Säljes då fiber installerats hos päronen
Köptes dec 2023 /jan 2024, morsan hittar dock inte kvittot…

Budstart 2000
Köp nu 4500

Fodral medföljer samt laddkabel och laddare (ej original)

Kan skickas mot frakt och förskottsbetalning
öga mot öga köpare har förtur

Göm hornen ko!

Börjar med 2000kr

Skrivet av boegas:

Noterat, låter budgivningen pågå till söndag eftermiddag alternativt den som först budar 4500.

Göm hornen ko!

