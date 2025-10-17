Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Köpa OLED tv som demovara

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köpa OLED tv som demovara

Tjena!

Jag kom över en LG g3 som demovara för ett okej pris. Sedan slog det mig att det kanske är dumt att köpa just en OLED tv som demovara med tanke på inbränningar osv?

Vad jag förstått gäller garanti och likande på samma sätt för demovaror och jag har möjlighet att granska tvn innan jag köper den. Är det något speciellt jag bör dubbelkolla innan köp? Drifttimmar? Köra ett oled test på YouTube?

Tack på förhand!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Prova främst högsta ljusstyrka mot en helvit bakgrund. Då ser man ganska lätt om det är något inbränt.
Men drifttid är alltid klokt att kolla. Rör det sig bara om några hundra timmar i demoläge så borde det inte vara någon större fara.

Visa signatur

På informationssupermotorvägen sedan 1997.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det du bør sjekke er din angrerett på demovarer. Er det enkelt med retur og få tilbake pengene? så kjør på.

Hvis ikke... kjøp nytt.

Visa signatur

Søk på "BjoKib" på Spotify om du gillar Progressive House / Deep / Trance.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

har du redan fått hem den? kan tänka mig att en demo tv kan ha körts rätt hårt med hdr video på loop varje dag. Ja, kolla drifttimmar

Visa signatur

| Ryzen 5800x | Asus prime x470 pro | Sapphire 9070xt pulse| Gskill 32gb 3,6ghz | aw3225qf |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Demovaror tenderar väl att rulla såna videor för att visa vad OLED är kapabel till, alltså inga statiska bilder i alla fall. Jag tror inte någon tydlig inbränning kommer märkas av isåfall. Snackar vi om några hundra timmar är det nog inget att oroa sig över. Men har den rullat 24/7 i några månader på högsta ljusstyrkan kommer den ju ha klart lägre livslängd.

Visa signatur

Ryzen 7 5800X3D | RX 7900 XT | OLED G6 G60SD

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av LPG:

Men har den rullat 24/7 i några månader på högsta ljusstyrkan kommer den ju ha klart lägre livslängd.

Gå till inlägget

Normala butiker stänger förstås av TV-apparaterna när dom stänger butiken över natten eftersom det är jätteonödigt för dom att betala extra höga elkostnader utan anledning. Normalt är det snarare 8-10 timmar per dag i sådana fall, så man behöver ju inte oroa sig för att den har varit igång dygnet runt.

Visa signatur

press nu1mlock

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

G3 är ju ett par år gammal så den kan ju ha många tusen timmar av drifttid.

Men som har andra tipsat om så gäller det att undersöka panelen mot uniforma bakgrunder. Kolla på en gråskala samt de primära färgerna rgb. Drifttid kan också kollas genom att sätta i ett USB minne och sedan spamma blå knapp ~10 gånger. Kolla därefter upp filerna på datorn, en av de två mapparna har info om Power on usage (något i den stilen).

Skulle uniformiteten på panelen vara bra men drifttiden hög så är det nog ett bra tecken då materialet som har visats var väldigt varierat = jämnt slitage vilket är det man vill ha på en OLED.

Visa signatur

f0rest stan | Citera mera | Ryzen 9600X - ASUS Prime 9070 XT

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av LPG:

Demovaror tenderar väl att rulla såna videor för att visa vad OLED är kapabel till, alltså inga statiska bilder i alla fall. Jag tror inte någon tydlig inbränning kommer märkas av isåfall. Snackar vi om några hundra timmar är det nog inget att oroa sig över. Men har den rullat 24/7 i några månader på högsta ljusstyrkan kommer den ju ha klart lägre livslängd.

Gå till inlägget

Demo kan betyda många saker. min LG OLED hade någon köpt, betalat för kalibrering, och sen bestämt sig för att lämna tillbaka, så att jag fick den för en tusenlapp mindre. Har suttit på min vägg i 8 år nu, inte haft det minsta problem med den.

Fråga butiken var den kommer från och kanske kolla drifttid.

Visa signatur

I am a prototype for a much larger s󠅄󠅘󠅕󠄐󠅞󠅕󠅕󠅔󠄐󠅤󠅟󠄐󠅒󠅕󠄐󠅟󠅒󠅣󠅕󠅢󠅦󠅕󠅔󠄐󠅑󠅞󠅔󠄐󠅥󠅞󠅔󠅕󠅢󠅣󠅤󠅟󠅟󠅔󠄐󠅧󠅑󠅣󠄐󠅟󠅞󠅓󠅕󠄐󠅣󠅑󠅤󠅙󠅣󠅖󠅙󠅕󠅔󠄐󠅒󠅩󠄐󠄷󠅟󠅔󠄞󠄐󠄾󠅟󠅧󠄐󠅧󠅕󠄐󠅓󠅑󠅞󠄐󠅙󠅝󠅠󠅜󠅕󠅝󠅕󠅞󠅤󠄐󠅤󠅘󠅕󠄐󠅣󠅑󠅝󠅕󠄐󠅖󠅥󠅞󠅓󠅤󠅙󠅟󠅞󠅑󠅜󠅙󠅤󠅩󠄐󠅧󠅙󠅤󠅘󠄐󠅔󠅑󠅤󠅑󠄝󠅝󠅙󠅞󠅙󠅞󠅗󠄐󠅑󠅜󠅗󠅟󠅢󠅙󠅤󠅘󠅝󠅣󠄞ystem

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du testar bilder i olika färger på oled för att leta efter inbränning. Jag har vart så vågad som köpt plasma som beg. Den hade inbrända delar från sportsändningar. Det finns ju fabriksmenyer så du kan ju fråga hur många timmar den gått?

Går absolut inte att lita på att butikerna på något sätt försöker ta hand om sina demoex. De kan mycket väl visa tv 4 morgonsol 24/7

Visa signatur

Corsair A850W
Intel I7-7700K Kaby Lake
Asus Z270H GAMING
16 gb RAM
msi 3080 suprim x

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Strukt:

Det du bør sjekke er din angrerett på demovarer. Er det enkelt med retur og få tilbake pengene? så kjør på.

Hvis ikke... kjøp nytt.

Gå till inlägget

Jag dubbelkollade med kundtjänst och de säger 60 dagars öppet köp även gäller för outlet/demo varor. Och det är samma reklamation och garanterat som för nya varor. Så det borde vara lugnt.

Skrivet av Clasito:

G3 är ju ett par år gammal så den kan ju ha många tusen timmar av drifttid.

Men som har andra tipsat om så gäller det att undersöka panelen mot uniforma bakgrunder. Kolla på en gråskala samt de primära färgerna rgb. Drifttid kan också kollas genom att sätta i ett USB minne och sedan spamma blå knapp ~10 gånger. Kolla därefter upp filerna på datorn, en av de två mapparna har info om Power on usage (något i den stilen).

Skulle uniformiteten på panelen vara bra men drifttiden hög så är det nog ett bra tecken då materialet som har visats var väldigt varierat = jämnt slitage vilket är det man vill ha på en OLED.

Gå till inlägget

Finns det något smidigare sätt att kika drifttiden? Har ej köpt hem tvn utan ska inspektera den i affären innan. Och samma sak med inbränningar? Hur gör man det lättast i butik? Eller är det klokare att ta hem tvn och testa sig fram?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar