Asus lanserar ljusstark 8K‑skärm

Melding Plague

Asus lanserar ljusstark 8K‑skärm

Proart 8K PA32KCX använder mini-LED med 4 032 dimningszoner och 1 200 nits ljusstyrka.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Häftigt att de börjar dyka upp 8K nu, men för det priset på skärmen borde den ha 99% av Adobe RGB och inte stanna vid 95%.

Medlem

Den är så ljusstark att den behöver skygglappar för att inte kontaminera hela rummet med ljus tydligen..

42? Seven and a half million years and all you can come up with is 42?!
Snusfri

Mysigt.

Inväntar 40-42" OLED 120Hz 4320p skärm innan det blir byte för mig.

99:e percentilen
Själv inväntar jag 37,7″ Macro-ÖLED 16K @ 500 Hz 17:10.

Nej, skämt åsido. Förstår mycket väl att du behåller din fina C2 tills det kommer något som är ett väsentligt steg uppåt. Tycker bara det är lustigt hur vi än idag sitter och inväntar™ drömskärmen™. För tio år sedan satt vi här på forumet och skrev att 4K @ 120 Hz IPS skulle vara endgame. Det gick ju bra …

