Nytt bygge i Jonsbo Z20

Nytt bygge i Jonsbo Z20

Har ett nytt bygge på gång i chassit Jonsbo Z20. Datorn kommer att användas som arbetsdator för Adobe (främst Photoshop och Illustrator men även lite enklare redigering i Premiere Pro) och som speldator, tänk Fortnite, GTA 5 och RDR2.

Jag är lite osäker om jag ska behålla 5 7600 eller om jag ska välja 7 7700 istället. Kommer prestandan vara så märkbar att det är värt det högre priset? Skulle den valda CPU-kylaren fixa 7 7700?

Chassit kommer att få tre fläktar till att börja med, en 120mm bak och två 140mm i toppen. Ev kompletterar jag sedan med två 120/140 i botten om det inte räcker med de tre.

Tar gärna emot tips och synpunkter på bygget

https://komponentkoll.se/bild/KhWVr.png

https://www.inet.se/lista/G1EpX/2025-10-17

https://www.inet.se/lista/MihZ2/2025-10-17

Känner att jag missat något, varför kollar ni på 7600x och inte 9600x?

Medlem
För att den duger fint fortfarande. Skiljer ju bara 400kr så la in två olika, ett med 7600X och ett med 9600X nu

