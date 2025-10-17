Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Dator - 5070, 32 GB Ram, Ryzen 5600x, 1TB Nvme ssd, fractal design, 750w gold

Hej jag vill sälja min speldator.

Speccs finns i rubriken. Jag vet inte vad ett bra pris är för det hela så jag sätter väl 0 kr/bud.

Den får hämtas upp vid stockholm nära torsplan.

Nytt bud: 3 000 kr Kan hämtas idag
Nytt bud: 6 000 kr Hämtar
6500 kan också hämta idag.. vore bra dock om man fick reda på vad det är för moderkort osv ....

Nytt bud: 6 500 kr
Nytt bud: 7 000 kr Hämtar
Det är ett B550 Gaming Edge WIFI för moderkortet, och https://www.inet.se/produkt/5415734/gigabyte-geforce-rtx-5070... det här 5070 som sitter i

@Esoteric märke på PSU samt vad för CPU-kylare?

Corsair på PSU och en Noctua kommer inte ihåg modellen på cpu fläkten men en sån här typ https://m.media-amazon.com/images/I/81i-InMmEIL._UF1000,1000_...

Nytt bud: 8 000 kr Upphämtning
Nytt bud: 8 500 kr Hämtar
