| 4 Wheels Move Your Body, 2 Wheels Move Your Soul |
ESP32 med INMP441 på breadboard (nybörjare)
Tjena, jag vill bygga ihop en ESP32 med mikrofon och högtalare, på en breadboard. Jag är helt ny på detta och är lite fast och lyckas inte hitta någon bra guide för vad jag försöker åstadkomma, som visar hur man bygger ihop detta.
Såhär långt har jag kommit.
Hur kopplar jag in kablarna i breadboarden, då båda är hona, behöver jag mer tillbehör?
Hur får jag dosan att sitta fast? Oavsett vilket håll jag sätter pinnarna på så blir det väldigt löst på ena eller andra änden, och lätt att det lossnar. Vill helst inte lödda osv om det går att undvika.
Jag googlade lite snabbt på INMP441. Alla 6 pinnarna på breakout-kortet ser ut att ha olika funktion: https://www.faranux.com/wp-content/uploads/2023/04/image_2023... . Ditt breadboard har kontakt radvis. Dvs. kolumnerna ABCDE är sammankopplade radvis (lika så FGHIJ). Du måste med andra ord flytta det runda breakout-kortet till höger (så att vänstra raden är ansluten på ABCDE och den högra ansluten på FGHIJ).
Det finns många möjligheter att ansluta korten till varandra tex.
Lösa kablar - glappar och ställer till en massa problem.
Någon variant av krokodilklämma - sitter ofta dåligt och tappar kontakten.
Löda fast kopplingstrådar - enkardeliga kopplingstrådar har en tendens att gå av om de böjs fram och tillbaka.
Löda fast stiftlister - den enda lösningen jag hittat som inte glappar.
Sedan köper du enkeltrådig kopplingstråd, tex denna från Kjell & CO. Då kan du enkelt göra egna sladdar som passar i din breadboard.
[edit]Denna bild kanske kan vara till hjälp över hur du borde placera din ESP32:a så att du faktiskt kommer åt hålen i din breadboard.[/edit]
