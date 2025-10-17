ESP32 med INMP441 på breadboard (nybörjare)

Tjena, jag vill bygga ihop en ESP32 med mikrofon och högtalare, på en breadboard. Jag är helt ny på detta och är lite fast och lyckas inte hitta någon bra guide för vad jag försöker åstadkomma, som visar hur man bygger ihop detta.

Såhär långt har jag kommit.

Hur kopplar jag in kablarna i breadboarden, då båda är hona, behöver jag mer tillbehör?

Hur får jag dosan att sitta fast? Oavsett vilket håll jag sätter pinnarna på så blir det väldigt löst på ena eller andra änden, och lätt att det lossnar. Vill helst inte lödda osv om det går att undvika.