Raspberry Pi rack / cluster

Raspberry Pi rack / cluster

3d printad 19" raspberry pi-rack i neongrönt

6x Raspberry Pi 4 model B - 8GB
(varje raspberry har en POE hatt installerad med distanser)
7x slädar till racket
12x slottar totalt
1x Linksys LGS308P router för inkoppling med POE (8 portar)

Allt är i fungerande skick, kan skicka med några microsd kort och adaptrar om det önskas, av olika slag.

Har använt det som ett microshift kluster för att demonstrera kundmiljöer och diverse nätattacker.

Säljer för ekonomins skull. Tar gärna bud och säljer gärna allt i ett svep.

Tar det om du kan frakta och frakten inte blir snordyr

(3000 kr + frakt alltså)

Skrivet av Megamannens:

(3000 kr + frakt alltså)



När jag kollar postnord så får jag fram det till 150 spänn då den inte väger mer än 2kg, kan dessutom montera ner den så storleken på paketet blir mindre. Är lite osäker på rekommenderat brev, gissar att det känns bäst för oss båda.

Sugen på att ta det i DM? Skulle vilja ha swish innan så skickar jag bekräftelse med bilder när det är skickat.

Skrivet av albinojanne:

När jag kollar postnord så får jag fram det till 150 spänn då den inte väger mer än 2kg, kan dessutom montera ner den så storleken på paketet blir mindre. Är lite osäker på rekommenderat brev, gissar att det känns bäst för oss båda.

Sugen på att ta det i DM? Skulle vilja ha swish innan så skickar jag bekräftelse med bilder när det är skickat.



Rättning räknade utan routern, det blir nog 3kg, 165 spänn utan rekommenderat.

3200, avhämtning

@Nitihogg när vill du hämta? PM:a.

