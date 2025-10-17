Raspberry Pi rack / cluster

3d printad 19" raspberry pi-rack i neongrönt

6x Raspberry Pi 4 model B - 8GB

(varje raspberry har en POE hatt installerad med distanser)

7x slädar till racket

12x slottar totalt

1x Linksys LGS308P router för inkoppling med POE (8 portar)

Allt är i fungerande skick, kan skicka med några microsd kort och adaptrar om det önskas, av olika slag.

Har använt det som ett microshift kluster för att demonstrera kundmiljöer och diverse nätattacker.

Säljer för ekonomins skull. Tar gärna bud och säljer gärna allt i ett svep.

