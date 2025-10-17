Bättre fjärr till LG 65 OLED C54 LA. Med "Pause/Play" knappar på fjärren

seville57
Marantz Cinema 50.
Hej
Har (tyvärr?) köpt/beställt en LG Oled 65 C54 LA (ska få den ca 22/10).
Tyvärr med en AI (morr, grr, jävla shit, mitt eget fel som inte kollade upp detta bättre) Magic Remote fjärr - som inte verkar ha "Pause/Play" knappar på fjärren.
Finns det nån universell fjärr (inget AI/Bluetooth mög) som har "Pause/Play" knappar som funkar på denna TV istället för denna värdelösa fjärr ?
Budget upp till 4 000 - 5 000 kr.
Kommer bara att använda en 4K Apple TV/4K Blu ray spelare inkopplade i en Marantz Cinema 50.
Ev en 4K Google TV Streamer (blir inkopplad i TV:n).
Alltså inga TV kanaler ska användas.
Gillar inte ATV:ns/Google TV Streamern fjärrar, har kört med nuvarande TV:ns fjärr (Panasonic OLED TX - 55 LZ1000E.
Tack för hjälpen.
Edit: Inga kines fjärrar, tack.
Edit 2 : Har pratat med LG:s kundtjänst å LG har inga sk bättre/normal ersättnings fjärrar än deras medföljande Magic Remote (tyckte han i luren). Ska funka med "Enter" knappen enligt honom.
Vill helst slippa allt vad AI (morr, grr, mög) heter.
Men då får man väl dumpa TV:n i Öresund.
Om du känner dig lite händig 😊
Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.
