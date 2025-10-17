Bättre fjärr till LG 65 OLED C54 LA. Med "Pause/Play" knappar på fjärren

Hej

Har (tyvärr?) köpt/beställt en LG Oled 65 C54 LA (ska få den ca 22/10).

Tyvärr med en AI (morr, grr, jävla shit, mitt eget fel som inte kollade upp detta bättre) Magic Remote fjärr - som inte verkar ha "Pause/Play" knappar på fjärren.

Finns det nån universell fjärr (inget AI/Bluetooth mög) som har "Pause/Play" knappar som funkar på denna TV istället för denna värdelösa fjärr ?

Budget upp till 4 000 - 5 000 kr.

Kommer bara att använda en 4K Apple TV/4K Blu ray spelare inkopplade i en Marantz Cinema 50.

Ev en 4K Google TV Streamer (blir inkopplad i TV:n).

Alltså inga TV kanaler ska användas.

Gillar inte ATV:ns/Google TV Streamern fjärrar, har kört med nuvarande TV:ns fjärr (Panasonic OLED TX - 55 LZ1000E.

Tack för hjälpen.

Edit: Inga kines fjärrar, tack.

Edit 2 : Har pratat med LG:s kundtjänst å LG har inga sk bättre/normal ersättnings fjärrar än deras medföljande Magic Remote (tyckte han i luren). Ska funka med "Enter" knappen enligt honom.

Vill helst slippa allt vad AI (morr, grr, mög) heter.

Men då får man väl dumpa TV:n i Öresund.