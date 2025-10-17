Ute efter ny streaming setup (mic, lurar, pre-amp mm.)

IPayHouseI
Medlem
●
Tjena!
Dags att uppgradera hemmastudion lite, innan jag slår på nytt tänkte jag kolla om det finns något schysst begagnat.
Skick: Behöver vara i bra skicka, inte halvdeffekt eller dylikt (nornalslitage).
Shure SM7DB (möjligtvis SM7B)
Shure mikrofonarm (eller likvärdig kvalite)
Beyerdynamic TYGR 300 R (eller likvärdigt 1600-4000kr)
Focusrite Scarlett Solo (eller 2i2) 4th Gen
Hojta om ni har någon av dessa eller likvärdigt
Allt vä!
F.
