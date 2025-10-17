Ute efter ny streaming setup (mic, lurar, pre-amp mm.)

Tjena!

Dags att uppgradera hemmastudion lite, innan jag slår på nytt tänkte jag kolla om det finns något schysst begagnat.

Skick: Behöver vara i bra skicka, inte halvdeffekt eller dylikt (nornalslitage).

Shure SM7DB (möjligtvis SM7B)

Shure mikrofonarm (eller likvärdig kvalite)

Beyerdynamic TYGR 300 R (eller likvärdigt 1600-4000kr)

Focusrite Scarlett Solo (eller 2i2) 4th Gen

Hojta om ni har någon av dessa eller likvärdigt

Allt vä!

F.

