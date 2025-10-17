LG 48" C2 Ersättare?

Hej,

Har under några år nu kört en LG 48" C2 OLED skärm som datorskärm vilket varit den absolut bästa skärm jag haft hittills.

Men nu börjar suget efter en ersättare och BlackFriday/Mellandags rea närmar sig.

Anledningen är egentligen begräsningen som är 120hz då jag oftast ligger mellan 150-200fps (4k) i de spel jag kör.

Sedan vet jag inte om det är någon inställning eller om panelen helt enkelt är sådan att nedre delen av skärmen i snabba

rörelse (fps-spel) blir blurrig precis som inte pixlarna hänger med. Även runt vapnen kan det bli lite som "skugg-ghosting"

(har testat stänga av funktioner som DLSS/FrameGen/Motion i tv utan resultat) (Detta sker ovasett FPS/Vsync on/off)

*Skärmstorlek är nog lägst 38" men högst 48"

*Har svårt att tänka mig gå ifrån Oled så VA/IPS är nog inget alternativ.

*Har en 98" TCL 98" MQLED85 MINI-LED i vardagsrummet som är väldigt nära OLED i bild.

*Mini-Led kan vara ett alternativ men ger då högre input/ms än OLED?

-Om ja då kikar på "Gamingskärmar" LG UltraGear 45GX950A✅🤩 men då priset😞😅

-LG G4 48" känns som för liten uppdatering ifrån C2 men jag kanske har fel?

-Hade C5/G5 48" funnits i 165hz hade den varit ett självklart köp (165hz finns bara i 55"+ men blir för stort)

Alla tips mottages😎

Mvh..