LG 48" C2 Ersättare?

Hej,
Har under några år nu kört en LG 48" C2 OLED skärm som datorskärm vilket varit den absolut bästa skärm jag haft hittills.
Men nu börjar suget efter en ersättare och BlackFriday/Mellandags rea närmar sig.
Anledningen är egentligen begräsningen som är 120hz då jag oftast ligger mellan 150-200fps (4k) i de spel jag kör.
Sedan vet jag inte om det är någon inställning eller om panelen helt enkelt är sådan att nedre delen av skärmen i snabba
rörelse (fps-spel) blir blurrig precis som inte pixlarna hänger med. Även runt vapnen kan det bli lite som "skugg-ghosting"
(har testat stänga av funktioner som DLSS/FrameGen/Motion i tv utan resultat) (Detta sker ovasett FPS/Vsync on/off)
*Skärmstorlek är nog lägst 38" men högst 48"
*Har svårt att tänka mig gå ifrån Oled så VA/IPS är nog inget alternativ.
*Har en 98" TCL 98" MQLED85 MINI-LED i vardagsrummet som är väldigt nära OLED i bild.
*Mini-Led kan vara ett alternativ men ger då högre input/ms än OLED?
-Om ja då kikar på "Gamingskärmar" LG UltraGear 45GX950A✅🤩 men då priset😞😅
-LG G4 48" känns som för liten uppdatering ifrån C2 men jag kanske har fel?
-Hade C5/G5 48" funnits i 165hz hade den varit ett självklart köp (165hz finns bara i 55"+ men blir för stort)
Alla tips mottages😎
Mvh..
Om 120Hz är för lite kommer du inte tycka 144Hz är tillräckligt heller, så då går ju G4 bort automatiskt
Ja märker skillnad i flytet på 98":an i 144hz jämfört med 120hz på c2:an
men ja 165hz är väl det minsta för att det ska vara värt att uppgradera sig👍
C4:a 144Hz, köpte en då jag saknade C2:an som frun har nu när jag köpte LG’s 240/480Hz 32 tummare.
Saknade ALLTID C2:an, trots lägre hz. För om vi är ärliga, jag har fortfarande 0.25 KDR i cs2 och andra shooters trots 480hz. Nu har jag 0.25 KDR i glamorösa 4K 144hz 42tum glossy istället =P
Gillar starkt👍😆 "glamorösa 4K 144hz 42tum glossy istället =P"
bilden är svårslaget bra👍Kanske C6:an kommer i 48" 165hz+🤤 Men låååång väntan...
