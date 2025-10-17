Problem efter uppdatering av Windows 11. Datorn startar om.

Jag har en dator som är ca 2 månader gammal, den levererades med Windows 11 Home och har fungerat bra.

I torsdags kom det upp att det fanns uppdateringar för Windows och jag valde att låta datorn uppdatera och sen stänga av sig för natten.

Igår när jag startar kan jag köra ca 2 timmar innan den säger att något är fel och måste startas om. 2 sekunder senare startar den själv om.

Efter omstart är den igång några minuter innan samma sak händer ingen, och för varje omstart är den igång kortare och kortare tid.

Idag försöker jag ta hjälp av ChatGPT då jag är en nolla på datorer.

Vad jag förstår lyckas radera uppdateringarna via Kommandotolken och pausa nya uppdateringar vid Windows Update. Tänker att Microsoft ska lösa problemet om några dagar.

Jag tror allt är frid och fröjd men efter ca 1.5 timmar händer samma sak igen. Datorn startar om sig. 15 min senare igen...

Så här står det i uppdateringshistoriken:

2025-10, kumulativ uppdatering för Windows 11 Version 24H2 for x64-baserade system (KB5066835 (26100.6899 Installationen slutfordes 2025-10-15

2025-10, kumulativ uppdatering for.NET Framework 3.5 och 4.8.1 for Windows 11, version (KB5066131)

24H2 for x6 Installationen slutfördes 2025-10-15



Tittar jag på Avinstallera uppdateringar finns dom inte kvar, för jag har ju raderat dom. Men varför kvarstår problemet?

Vad kan jag göra för att få datorn att fungera normalt igen?

Fick ingen Windows på fil eller nåt för återställning när jag köpte datorn så hoppas att det går att lösa utan att installera om allt.

Och som sagt så kan jag noll om datorer så var snälla och försök att förklara på ett väldigt enkelt sätt.

Hoppas på hjälp.

Tack på förhand!