Problem efter uppdatering av Windows 11. Datorn startar om.

1
Problem efter uppdatering av Windows 11. Datorn startar om.

Jag har en dator som är ca 2 månader gammal, den levererades med Windows 11 Home och har fungerat bra.
I torsdags kom det upp att det fanns uppdateringar för Windows och jag valde att låta datorn uppdatera och sen stänga av sig för natten.
Igår när jag startar kan jag köra ca 2 timmar innan den säger att något är fel och måste startas om. 2 sekunder senare startar den själv om.
Efter omstart är den igång några minuter innan samma sak händer ingen, och för varje omstart är den igång kortare och kortare tid.
Idag försöker jag ta hjälp av ChatGPT då jag är en nolla på datorer.
Vad jag förstår lyckas radera uppdateringarna via Kommandotolken och pausa nya uppdateringar vid Windows Update. Tänker att Microsoft ska lösa problemet om några dagar.
Jag tror allt är frid och fröjd men efter ca 1.5 timmar händer samma sak igen. Datorn startar om sig. 15 min senare igen...

Så här står det i uppdateringshistoriken:
2025-10, kumulativ uppdatering för Windows 11 Version 24H2 for x64-baserade system (KB5066835 (26100.6899 Installationen slutfordes 2025-10-15
2025-10, kumulativ uppdatering for.NET Framework 3.5 och 4.8.1 for Windows 11, version (KB5066131)
24H2 for x6 Installationen slutfördes 2025-10-15

Tittar jag på Avinstallera uppdateringar finns dom inte kvar, för jag har ju raderat dom. Men varför kvarstår problemet?

Vad kan jag göra för att få datorn att fungera normalt igen?
Fick ingen Windows på fil eller nåt för återställning när jag köpte datorn så hoppas att det går att lösa utan att installera om allt.
Och som sagt så kan jag noll om datorer så var snälla och försök att förklara på ett väldigt enkelt sätt.

Hoppas på hjälp.
Tack på förhand!

Kan du starta upp datorn i felsäkert läge?

I de allra flesta fallen av min erfarenhet är det någon drivrutin som är problemet, vad det är för enhet som bråkar är svårt att veta utan att ha något mer att gå på. När datorn kraschar brukar det visas någon form av stoppkod, vad säger den?

Om du kollar i event viewer och går till system, vad säger loggarna strax innan datorn kraschar?

Also, starta kommandotolken som admin och kör /sfc scannow

Dessa kommandon skulle jag också köra:

DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2

Skrivet av Sarato:

Kan du starta upp datorn i felsäkert läge?

Hur?
Tänkte att det var nån F-knapp vid uppstart, eller?
När jag själv valt Starta om dator hänger dig sig. Den står med svart skärm med texten Startar om.
Håller in power för att stånga av och stara igen.

Skrivet av trickeh2k:

I de allra flesta fallen av min erfarenhet är det någon drivrutin som är problemet, vad det är för enhet som bråkar är svårt att veta utan att ha något mer att gå på. När datorn kraschar brukar det visas någon form av stoppkod, vad säger den?

Om du kollar i event viewer och går till system, vad säger loggarna strax innan datorn kraschar?

Also, starta kommandotolken som admin och kör /sfc scannow

Dessa kommandon skulle jag också köra:

DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Får se om jag hinner göra så mycket innan den startar om igen.

Edit. Hinner ingenting...

Skrivet av danneking:

Hur?
Tänkte att det var nån F-knapp vid uppstart, eller?
När jag själv valt Starta om dator hänger dig sig. Den står med svart skärm med texten Startar om.
Håller in power för att stånga av och stara igen.

Får se om jag hinner göra så mycket innan den startar om igen.

Edit. Hinner ingenting...

Börja med att berätta vilken dator du har.

Skrivet av Sarato:

Börja med att berätta vilken dator du har.

Ett bygge från Komplett 😁
Se mig som en 3 åring från stenåldern.

Skrivet av danneking:

Ett bygge från Komplett 😁
Se mig som en 3 åring från stenåldern.

Lite olika beroende på modermodem och märke, men F8, F10, F12 eller Esc brukar åtminstone kunna ta dig in i BIOS. Ibland finns valmöjligheten där. Men har du köpt den från Komplett, så ring dem så slipper du gissa!

Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2

Skrivet av trickeh2k:

I de allra flesta fallen av min erfarenhet är det någon drivrutin som är problemet, vad det är för enhet som bråkar är svårt att veta utan att ha något mer att gå på. När datorn kraschar brukar det visas någon form av stoppkod, vad säger den?

Om du kollar i event viewer och går till system, vad säger loggarna strax innan datorn kraschar?

Also, starta kommandotolken som admin och kör /sfc scannow

Dessa kommandon skulle jag också köra:

DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Lyckades köra allt men problemet återstår...

Edit. Även Chrome börjar strula. Stänger ner sidan med meddelande typ: Oj, ett fel har uppstått! Sidan kan inte visas.
Felkod: STATUS_BREAKPOINT.

Edit2: Var hittar man Event viewer? Finns inte när jag söker i datorn.

Edit3: Ah, Event viewer är Aktivitetshanteraren
Vad kan jag kolla där för att få bra info?

Skrivet av Sarato:

Börja med att berätta vilken dator du har.

Är det här till någon hjälp 😁

Processor: AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor (4.20 GHz)
Ram: 16,0 GB (15,7 GB går att använda.
Systemtyp: 64-bitars operativsystem, x64-baserad processor.

Windows 11 Home
Version: 24H2
Installerad: 2025-06-12
OS-version: 26100.6584
Gränssnitt: Gränssnittspaket for Windows-funktioner 1000.26100.234.0

Skrivet av danneking:

Vad kan jag göra för att få datorn att fungera normalt igen?
Fick ingen Windows på fil eller nåt för återställning när jag köpte datorn så hoppas att det går att lösa utan att installera om allt.
Och som sagt så kan jag noll om datorer så var snälla och försök att förklara på ett väldigt enkelt sätt.

Hoppas på hjälp.
Tack på förhand!

Du behöver ingen nyckel för att installera om Windows, den är redan registrerat hos Microsoft. Bara att skippa det steget vid omistallation så aktiveras den automatiskt när installationen är klar och du är uppkopplad mot internet.

Skrivet av danneking:

Lyckades köra allt men problemet återstår...

Edit. Även Chrome börjar strula. Stänger ner sidan med meddelande typ: Oj, ett fel har uppstått! Sidan kan inte visas.
Felkod: STATUS_BREAKPOINT.

Edit2: Var hittar man Event viewer? Finns inte när jag söker i datorn.

Edit3: Ah, Event viewer är Aktivitetshanteraren
Vad kan jag kolla där för att få bra info?

Windows logs -> System

Rulla tills du har senaste omstarten, brukar vara en Kritisk händelse med Kernel-Power som källa. Strax innan det finns förhoppningsvis ledtrådar om vad som skett innan den bootat om.

Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2

Skrivet av sp1k3n:

Du behöver ingen nyckel för att installera om Windows, den är redan registrerat hos Microsoft. Bara att skippa det steget vid omistallation.

Vad förlorar ja vid en ominstallation, förutom alla andra program, Office osv som måste installeras om?
Sjukt tröttsamt att behöva börja om med allt för att Microsoft skickar ut skit.
(lite trött och less på att lägga tid och energi på sånt här man man behöver datorn för att kunna jobba)

Skrivet av trickeh2k:

Windows logs -> System

Rulla tills du har senaste omstarten, brukar vara en Kritisk händelse med Kernel-Power som källa. Strax innan det finns förhoppningsvis ledtrådar om vad som skett innan den bootat om.

Dom fel som kommer upp när datorn senast startar om kl.16.17 är:
Fel! 16:17:40 BugCheck 1001
Datorn har startats om efter felsökningen. Felsökningen var: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff8008a6a9044, 0xfffffb0d05495c10, 0x0000000000000000). Innehållet dumpades och sparades i: C:\windows\Minidump\101725-10671-01.dmp. Rapport-ID: 15a7c55b-0e6f-4011-b4f2-9fdd9947981e.

Kritisk. 16:17:32 Kernel-Power 41 (63)
Datorn har startats om utan att ha stängts av ordentligt först. Detta fel kan inträffa om systemet slutar svara, om det kraschar eller om strömförsörjningen oväntat bryts.

Fel! 16:17:32 volmgr 162
Dumpfilen har genererats.

Fel! 16:17:41 EventLog 6008.
Den senaste avstängningen av datorn vid 15:38:09 den ‎2025-‎10-‎17 skedde oväntat.

Sen är det en massa varningar hela tiden, några fel för Dropbox osv.

Ladda ner "nirsoft Bluescreenview" eller något annat program som kan läsa dessa dumpfiler.
https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html

Jämför de olika dumpfilerna och se om det finns något sammband mellan dem.

Det kan även vara en idé att prova starta datorn med en USB-sticka med tex Linux Mint för att se om datorn forsätter att starta om eller om det endast verkar ske i Windows.

Skrivet av danneking:

Dom fel som kommer upp när datorn senast startar om kl.16.17 är:
Fel! 16:17:40 BugCheck 1001
Datorn har startats om efter felsökningen. Felsökningen var: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff8008a6a9044, 0xfffffb0d05495c10, 0x0000000000000000). Innehållet dumpades och sparades i: C:\windows\Minidump\101725-10671-01.dmp. Rapport-ID: 15a7c55b-0e6f-4011-b4f2-9fdd9947981e.

Kritisk. 16:17:32 Kernel-Power 41 (63)
Datorn har startats om utan att ha stängts av ordentligt först. Detta fel kan inträffa om systemet slutar svara, om det kraschar eller om strömförsörjningen oväntat bryts.

Fel! 16:17:32 volmgr 162
Dumpfilen har genererats.

Fel! 16:17:41 EventLog 6008.
Den senaste avstängningen av datorn vid 15:38:09 den ‎2025-‎10-‎17 skedde oväntat.

Sen är det en massa varningar hela tiden, några fel för Dropbox osv.

Det där är så mycket som är problem så det enklaste är nog att välja "ominstallera men spara alla program, inställningar etc".
Gör ett installationsmedia i form av ett usb med en Windows-ISO (enklare än det låter) på. Med det så kan du eventuellt reparera datorn, eller återställa till innan uppdateringen med hjälp av en Återställningspunkt, eller ominstallera på nämnt vis.

