Eventuellt köp av ny OLED TV - Samsung

Hallå!

Går i tankar och köpa tv och har i princip bestämt mig för Samsung s90f 65”.

Går nu att köpa på Power för 22 990, samtidigt som entercard har sin powerdeal(går ut imorgon lördag) med 15% rabatt —> blir ca 19,5 k. Ingår även music frame på köpet just nu (ser ut att gå att få för ca 3k).

ÅF hade ju tv-veckor nyligen och då låg den på 19 990. Tror ni att priset kommer gå ned ännu lägre under BW/BF?

Eller ska man passa på nu?

Har även kikat lite på S95f som dock ligger över min budget, svårt att se att den kommer ned till ca 20k under BF/BW.