MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - splitter nytt, ouppackat

Hej,

Jag har ett för mycket moderkort av MSI MAG x870 Tomahawk wifi. Det är helt oanvänt och har aldrig blivit uppackat ur förpackningen.

Funktioner:
- 1x PCIe 5.0 x16-kortplats
- 1x PCIe 4.0 x4-kortplats
- 1x PCIe 3.0 x1 kortplats
- 4x DIMM-minnesplatser stöder DDR5-moduler med dubbla kanaler upp till 256 GB total kapacitet
- 4x SATA-kontakter med 6 Gb/s genomströmning

In-/utgångskontakter:
- 1x HDMI 2.1 videoutgång
- 5 Gigabit LAN-port
- WiFi 7 EZ-antenn
- Bluetooth 5.4
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (upp till 10 Gb/s)
- 2x USB-C 4 Gen 3x2 (upp till 40 Gb/s)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (upp till 10 Gb/s)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (upp till 5 Gb/s)
- 4x USB-A 2.0
- 2x analoga ljudportar
- 1x S/PDIF ut

När och var är det inköpt?
Finns kvitto?

