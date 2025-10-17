uppgradera gammal dator för 1080p gaming

Hej. Min gamla dator är från 2019 och var en helt ok 1080p gaming dator då. Nu vart jag spelsugen igen iom battlefield 6. Har kört lite och det fungerar men tycker nog det är lite tråkigt med 50-70 fps med lägsta settings. Så min fråga är hur ni skulle uppgraderat för att kunna köra 1080p gaming några år, och kanske om man skulle vela köra 1440p framöver, men ingen prio.

Dagens setup: msi b450m gaming plus, Ryzen 5 2600 (oc till 3,6 GHz), 1660 ti lite uppskruvad, 16gb 2666 MHz cl 16 minnen (kör dom i 3200), rm750x vw. Allt detta i ett smidigt Fractal design mini C.

Det känns som att cpu får jobba otroligt tungt så den måste nog uppgraderas. Så även gpu. Minnena? Snabbare ddr4 minnen? Eller uppgradera även moderkortet? Har sneglat lite på en 5600x Ryzen. Eller någon Ryzen 7. Även kollat in b570, b580, 5060, 9060xt. Vill inte lägga över 4k på ett grafikkort. Helst under 5k hela uppdateringen, on det nu går

Vad säger ni?