Noble Chairs Hero I bra skick

Säljer min Noble Chairs Hero.
Fruktansvärt stabil stol. Testad för ända upp till 150KG!
Stolen funkar utmärkt. Köpt från Inet för 2 år sedan. Sparsamt använd.
Länk till Inet
https://www.inet.se/produkt/6608375/noblechairs-hero-svart
Köpt för 5500 kr för 2 år sedan.
Jag hade tänkt mig 2000 kr.
Kan möjligtvis ordna hemleverans mot ersättning beroende på vart du bor.
