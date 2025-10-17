Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Noble Chairs Hero I bra skick

Noble Chairs Hero I bra skick

Säljer min Noble Chairs Hero.
Fruktansvärt stabil stol. Testad för ända upp till 150KG!

Stolen funkar utmärkt. Köpt från Inet för 2 år sedan. Sparsamt använd.

Länk till Inet

https://www.inet.se/produkt/6608375/noblechairs-hero-svart

Köpt för 5500 kr för 2 år sedan.

Jag hade tänkt mig 2000 kr.

Kan möjligtvis ordna hemleverans mot ersättning beroende på vart du bor.

Jag har en data

