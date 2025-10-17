Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Nyfiken...? Varför får jag fortsatt säkerhetsuppdateringar av Windows 10?

Nyfiken...? Varför får jag fortsatt säkerhetsuppdateringar av Windows 10?

Ja bara det...
Inget viktigt...
MEN är milt sagt konfunderad... Ingen har sagt att säkerhetsuppdateringarna för Windows 10 skulle fortsätta efter den 14.
Jag har bara hört att då är det stopp?

Ja bara det...
Inget viktigt...
MEN är milt sagt konfunderad... Ingen har sagt att säkerhetsuppdateringarna för Windows 10 skulle fortsätta efter den 14.
Jag har bara hört att då är det stopp?

Windows 10 Version 22H2 fick sin sista officiella uppdatering den 14:e oktober. Den 11:e november släpps den första uppdateringen som kräver ESU vad jag förstått.

Vilken licens och version kör du med?

Kanske är det uppdateringen från den 14:e som du först fått nu?

Vi i EU (eller ja, större delen av EU tror jag det är närmare bestämt), fick en gratis förlängning på 1 år med säkerhetsuppdateringar. Så det är inget konstigt. SweClockers med flera har rapporterat om detta.

https://www.sweclockers.com/nyhet/41791-enklare-att-fa-fortsa...

Så grattis till oss alla

Har för mig att Microsoft har lite generösare regler i EU. Använder du ett MS-konto för att logga in får du säkerhetsuppdateringar i ett år till (tror jag, någon får gärna rätta mig).

SweC har skrivit några artiklar om detta bland annat
https://www.sweclockers.com/nyhet/41791-enklare-att-fa-fortsa...
https://www.sweclockers.com/nyhet/41368-fortsatta-windows-10-...

Vi i EU (eller ja, större delen av EU tror jag det är närmare bestämt), fick en gratis förlängning på 1 år med säkerhetsuppdateringar. Så det är inget konstigt. SweClockers med flera har rapporterat om detta.

Så grattis till oss alla

Kräver fortfarande att du aktivt aktiverar ESU, även om det enda kravet (*helt* gratis är det inte) är att du kopplar förlängningen och ditt datorkonto till ett Microsoft-konto om det inte redan är gjort.

Har man redan ett MS-konto kanske det är lätt att "råka" göra, I guess. ^^

Kräver fortfarande att du aktivt aktiverar ESU, även om det enda kravet (*helt* gratis är det inte) är att du kopplar förlängningen och ditt datorkonto till ett Microsoft-konto om det inte redan är gjort.

Har man redan ett MS-konto kanske det är lätt att "råka" göra, I guess. ^^

Ja, det är bara att trycka att man vill gå med i ESU när man är inloggad med sitt MS-konto och trycka "okay" och "nästa" eller något liknande. Inga konstigheter eller svårigheter, så nära gratis man kan komma, om man bortser från alternativet att utan att det bara rullar på 100% per automatik.

Ja, det är bara att trycka att man vill gå med i ESU när man är inloggad med sitt MS-konto och trycka "okay" och "nästa" eller något liknande. Inga konstigheter eller svårigheter, så nära gratis man kan komma, om man bortser från alternativet att utan att det bara rullar på 100% per automatik.

Ptja, det finns ju ett gammalt citat. Sen är det sällan så enkelt/svartvitt i praktiken, men lite tillämpbart är det - varför skulle Microsoft annars ha det kravet överhuvudtaget, plötsligt från ingenstans när det inte behövts i Windows 10 (eller 11) tidigare, och fortfarande inte behövs i andra fall än just för ESU? Och dessutom inte behövs när man betalar...

Kravet står ju liksom fast också, om du tar bort ditt Microsoft-konto någon gång under året slutar du få uppdateringar:

"Om du inte fortsätter att logga in på datorn med ditt Microsoft-konto avbryts ESU-uppdateringarna för din enhet efter en viss tidsperiod, upp till 60 dagar.

Om ESU-uppdateringar har avbrutits på grund av att det inte gick att logga in med ditt Microsoft-konto måste du registrera dig på nytt för att återuppta uppdateringarna."

Jag är förvisso inte särskilt förtjust i foliehatteri, men jag är inte heller förtjust i arbiträra krav från gigantiska bolag utan någon som helst anledning eller förklaring.

Jaha... Nyhet för mig, MEN finns orsak...

DET förklarar en hel del - grejen är den att jag nästan inte har något... med Sverige och Europa att göra på datorområdet, det är bara amerikanska uppgifter jag tar del av, så hela EU saken har undgått mig totalt...

Och visst har jag ett MS-konto och måste använda inloggning på och med kontor varenda gång jag loggar in på datorerna, har tre olika och det är sådan inloggning på samtliga.

Hade en XP dator till 2019 och den behövde jag aldrig logga in på, men med W 10 kom kravet.

Men jag har vid upprepade tillfällen avvisat uppmaning att säkerhetskopiera och ansluta till s.k. molntjänster och likande, jag tackar alltid nej.

Men det är ju ingen garanti, något kan ju ha slunkit igenom någon gång?

Tja då får den nya 11 datorn stå och samla damm ett år till då.

