Nyfiken...? Varför får jag fortsatt säkerhetsuppdateringar av Windows 10?

Skrivet av aMp: Ja, det är bara att trycka att man vill gå med i ESU när man är inloggad med sitt MS-konto och trycka "okay" och "nästa" eller något liknande. Inga konstigheter eller svårigheter, så nära gratis man kan komma, om man bortser från alternativet att utan att det bara rullar på 100% per automatik.

Ptja, det finns ju ett gammalt citat. Sen är det sällan så enkelt/svartvitt i praktiken, men lite tillämpbart är det - varför skulle Microsoft annars ha det kravet överhuvudtaget, plötsligt från ingenstans när det inte behövts i Windows 10 (eller 11) tidigare, och fortfarande inte behövs i andra fall än just för ESU? Och dessutom inte behövs när man betalar...

Kravet står ju liksom fast också, om du tar bort ditt Microsoft-konto någon gång under året slutar du få uppdateringar:

"Om du inte fortsätter att logga in på datorn med ditt Microsoft-konto avbryts ESU-uppdateringarna för din enhet efter en viss tidsperiod, upp till 60 dagar.

Om ESU-uppdateringar har avbrutits på grund av att det inte gick att logga in med ditt Microsoft-konto måste du registrera dig på nytt för att återuppta uppdateringarna."

Jag är förvisso inte särskilt förtjust i foliehatteri, men jag är inte heller förtjust i arbiträra krav från gigantiska bolag utan någon som helst anledning eller förklaring.