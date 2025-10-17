Köper Nätaggregat över 850W

Som rubriken lyder så letar jag efter ett nätaggregat, åtminstone 850W. Gärna Guld-cert.
Vore toppen om det gick att mötas i Malmö-trakten, men kan också betala frakt om priset är rätt.
Vänligen,
Victor
Läs hela annonsen här
Jag har ett Corsair RM850x, S/N 20497103000034450932, om det är av intresse. Ingen aning om vad det är värt dock...
Jag har dessa två nätagg i Stockholm men kan tänka mig att skicka! Komplett med alla modulära kablar!
1: https://www.inet.se/produkt/6905788/corsair-rm1000e-atx-3-0-1...
2: https://www.inet.se/produkt/6902237/corsair-hx1200-1200w
Vet inte riktigt vad dom kan vara värda så du får gärna komma med ett bud om intresse finns
Hmm, hur mycket skulle man kunna få för ett Zalman EBT 1200W 80+ Gold som kan hämtas Malmö?
Olyckligtvist la vi precis in den i en dator men skulle kunna byta ut den mot en annan psu (750w) jag har.
Jag har ett Corsair Rm850x, Stockholm. Kan frakta, om det är av intresse så pma ett pris. Sparsamt använd och inköpt 2023.
Har ett oöppnat Corsair RM1000x Shift köpt på inet i början av sommaren om det är av intresse.
https://www.inet.se/produkt/6905687/corsair-rm1000x-shift-100...
