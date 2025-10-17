Ny dator startar ej efter Windows uppdatering

Hejsan, ny här på forumet då jag har ett problem.

Min relativt nya prebuilt startar ej. Innan jag gick och la mig igår hade jag en Windows uppdatering så jag tänkte att jag skulle passa på att trycka på "Uppdatera och Stäng Av". Gick och la mig och när jag vaknade i morse så startar datorn inte längre.

Köpte datorn på Sharkgaming.se i Februari detta året så datorn är relativt ny. Jag är inte jätteteknisk själv så den är ju självklart en "prebuilt. Googlade problemet och har gjort detta än så länge:

1. Kopplade ur alla kablar, USB, DVI och diverse adapter samt strömkabeln till min PSU.

2. Höll in strömknappen i 15+ sekunder när allt var urkopplat för att "få ur kvarvarande ström" i datorn.

3. Gick och gjorde lite ärenden med datorn helt urkopplad då det stod att man skulle göra så för att återställa den.

4. Kopplade i strömkabel och mima 2 RGB strips lös upp i 1-2 sekunder sen slutade lysa. Inga fläktar snurrar, inga andra lampor lyser.

Hur ska jag bära mig åt?

För övrigt är detta vad jag har i datorn ifall det är till någon nytta.

GPU

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G Grafkkort

CPU

AMD Ryzen 7 9800X3D Processor

RAM

Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz

2x32GB RAM

Motherboard

ASUS PRIME B650-PLUS DDR5 Moderkort

System disk NVMe

KINGSTON NV3 2000GB M.2 2280 NVMe SSD

2x2000GB

CPU Cooler

36-360-AMD SharkGaming Bloodfreezer 360 CPU kylare

PSU

ATX 3.0 HYDRO GT PRO ATX3.0 80+ Gold 1000W

Tacksam för hjälp, är somsagt ingen datornisse direkt så tar den hjälp jag får. Spelar mest liksom.