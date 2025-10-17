Ny dator efter 20 år

Då var det dags för en ny dator, nästan 20 år efter senaste bygget.

Det har hänt mycket sedan dess på komponentvägen samtidigt som man inte har lika bra koll nu som man hade då.

Datorn jag bygger ska användas privat, hålla länge, klara av att driva 3 skärmar och en TV skärm samt ha de alla anslutna samtidigt, vill inte pilla med dra ut DP eller HDMI sladar. Tittar mycket på grafer ibland via jobbet varför behovet av extra skärmar. Mera om det under grafikkortet.

Datorn kommer inte användas till att spela modernare spel, även om jag genom åren spelat mycket så har jag nog aldrig spelat det absolut senaste. Alltid varit nöjd med att spela något äldre. ibland så pass gammalt som BF4.

Jag surfar mycket (med många flikar/tabar och webläsarfönster samt flera webläsare samtidigt), många program igång ofta samt flera torrentklienter igång. Sen vorde det bra om man inte behöver uppdatera datorn inom några år igen, det enda jag behövde uppdatera i förra datorn var grafikkortet samt utöka RAM minnet.

Har tagit fram en lista på komponenter och uppskattar feedback, dels på kompatibiliteten men även val av komponenter då allt inte är bestämt.

Ska köra windows 11 och budgeten är inte begränsad pga stabilt jobb, vilket inte är samma sak som att köpa onödigt dyra komponenter som inte verkligen behövs (som tex ett extra kraftfullt grafikkort)

Moderkort:

Något av följande tre, alltid kört ASUS och prioriterat mycket RAM. Alla 3 kan ha max 256GB RAM och jag börjar med 2 sticker på 64GB direkt:

ProArt X870E-CREATOR WIFI https://www.asus.com/se/motherboards-components/motherboards/...

ROG STRIX X870-F GAMING WIFI https://rog.asus.com/se/motherboards/rog-strix/rog-strix-x870...

ROG STRIX X870-A GAMING WIFI https://rog.asus.com/se/motherboards/rog-strix/rog-strix-x870...

Proart är dyrare, får jag tag i det till samma pris som ROG Strix under black friday så slår jag till, annars blir det något av de två andra moderkorten beroende på vilket jag hittar billigare. De är någorlunda lika

RAM Minnen:

Två st av de på bilden. Alla dessa är kompatibla med ovan 3 moderkort ovan enligt asus hemsida, RAM support respektiva moderkort. Som jag skrev ovan prioriterar jag gott om RAM från början då minnet är något jag alltid behövt mera av. Jag håller inte på med videoredigering, däremot har jag alltid många program igång och ser hur Windows jämt slukar RAM.

1) Här har jag en första fråga. Jag tolkar det som att alla dessa RAM minnen som listas under respektiva moderkort ska vara kompatibla med alla CPUer som listas under respektive moderkort ?

CPU

Givet AMD men sen blir det bara svårt, kollat lite på https://www.inet.se/guide/10016/guide-amd-ryzen-7000-och-8000... men inte kunnat bestämma mig. Här är jag mest öppen till tips.

En kandidat är Ryzen 7 9800X3D

Jag läste att alla 7 serier numera har inbyggd grafik? och kan driva 4K TVn de gånger jag ska kolla på filmt på TV?

2) Eller ska man gå upp till en rysen 9? Vill inte snåla men inte heller ta i för mycket utifrån vad jag skrev att datorn ska användas till.

CPU kylare:

Hittade GA II LCD som verkar riktigt trevlig och inte så dry jämfört med fläktkylning. Men blev nojig efter några videos om läckagerisk och radiatorljud. Tog fram ett alternativt 2 iform av Noctua NH-U12A chromax.black cpu.

3) Några åsikter om dessa?

Hårddisk:

Något märke, 1TB SSD NV3 ? ska vara C med windows 11.

4) Åsikter här ?

Kommer även ha 3,5 mekaniska i datorn, för utrymmets skull. De finns sedan tidigare och behöver inte handlas.

Grafikkort:

Här tänker jag, valfritt AMD ATI eller Geforce som kostar minst 3500 med 3DP kontakter och en HDMI kontakt borde kunna duga? 8GB eller 16GB ?

Det som ska drivas är:

1 st större böjd skärm DQHD alternativt 5K2K, inte köpt eller bestämt än.

2 st 4K skärmar som ska vara igång ofta för att visa grafer men även expandera skrivbordet, kan dock stängas av särskilt när det ska spelas så att endast den större skärmen nr 1 är igång när jag spelar. För eventuell avlastning av grafikkortet.

1 4K TV ska vara ansluten men endast ta emot signal lite då och då, när det ska tittas på film.

PSU:

Kört be quiet! länge och tänker mig något i stil med PURE POWER 12 M 850W PSU.

Nu är inte alla komponenter valda, men jag tänker använda https://www.bequiet.com/en/psucalculator för att räkna fram effekten på PSUn.

5) Behöver man marginal på det man får fram i effektkalkylatorn? lägga på 100w extra eller något? vill jo inte ha något ostabilgt eller låsa in mig för framtida uppgraderingar i form av nytt grafikkort

Chassi:

Har inte hunnit gå igenom alla märken än, finns så många chassi numera ute.

Men hittat en kandidat i form av Lian Li O11D Evo som dock känns lite osäker just pga 3,5 diskarna som jag har minst 4 av i datorn. Ta emot tips här med.

Ute efter något snyggt, gärna med fönster då alla häfta har et numera och ska visa insidan med ljust och allt möjligt