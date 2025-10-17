Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Samsung 990 Pro 1TB

Samsung 990 Pro 1TB

Hej!

Säljer ett stycke 990 Pro som blivit över efter uppgradering till en större disk av samma modell. Köptes 2025-04-21 på Netonnet och har inte så mycket data skriven.

Pris: 800:- inkl frakt med postpaket
Vid avhämtning drar jag av kostnaden som det hade kostat att skicka.

Finns i Helsingborg.

Main -> Intel Core i5 14600KF - ASUS ROG STRIX B660-A - Sparkle Intel Arc B580 12GB - Kingston Fury 32GB 3200mhz - Samsung 990 Pro 1TB + Kingston NV2 4TB + AData Legend 700 2TB - Windows 11

Lägger ett bud på 650kr med frakt.

800 inkl frakt

