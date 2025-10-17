Victus
Medlem
●
Visa signatur
Main -> Intel Core i5 14600KF - ASUS ROG STRIX B660-A - Sparkle Intel Arc B580 12GB - Kingston Fury 32GB 3200mhz - Samsung 990 Pro 1TB + Kingston NV2 4TB + AData Legend 700 2TB - Windows 11
Hej!
Säljer ett stycke 990 Pro som blivit över efter uppgradering till en större disk av samma modell. Köptes 2025-04-21 på Netonnet och har inte så mycket data skriven.
Pris: 800:- inkl frakt med postpaket
Vid avhämtning drar jag av kostnaden som det hade kostat att skicka.
Finns i Helsingborg.
Main -> Intel Core i5 14600KF - ASUS ROG STRIX B660-A - Sparkle Intel Arc B580 12GB - Kingston Fury 32GB 3200mhz - Samsung 990 Pro 1TB + Kingston NV2 4TB + AData Legend 700 2TB - Windows 11
Lägger ett bud på 650kr med frakt.
Silver
800 inkl frakt
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.