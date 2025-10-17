Samsung 990 Pro 1TB

Hej!

Säljer ett stycke 990 Pro som blivit över efter uppgradering till en större disk av samma modell. Köptes 2025-04-21 på Netonnet och har inte så mycket data skriven.

Pris: 800:- inkl frakt med postpaket

Vid avhämtning drar jag av kostnaden som det hade kostat att skicka.

Finns i Helsingborg.

Läs hela annonsen här