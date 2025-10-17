Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Bör man pensionera en Asus RT-AC87U router från 2017?

Har en Asus RT-AC87U som jag köpte 2017. Den funkar helt OK för min användning och jag har inga problem med räckvidd eller hastighet. Vanligt Svenne-surfande, Netflix, Svt play och så grabben som spelar lite när han är hemma på besök.

Men så var det det där med säkerheten på en så pass gammal router. Kan det vara en riskfaktor?

Elgiganten rear Asus TUF AX4200 WiFi 6 för 995 Kr. Även den har väl ett par år på nacken men har fått mycket bra omdömen sett till priset. Har nån säkerhetsgrej de kallar AiProtection Pro, plus att räckvidden sägs vara bra. Det kunde förvisso vara en motivationsfaktor om WiFi räcker ut till garaget, men inget som jag prioriterar.

Är det värt att uppgradera nästan enbart av säkerhetsskäl?

Med tanke på att senaste firmware är från 2021 och det har varit en del säkerhetsproblem med Asus-routrarna sen dess så är det nog bra att byta till något nyare.
https://www.asus.com/se/supportonly/rt-ac87u/helpdesk_bios/

Har du kollat om du kan flasha den med OpenWRT?
https://openwrt.org/

Asus TUF AX4200 WiFi 6 för 995 Kr. Även den har väl ett par år på nacken men har fått mycket bra omdömen sett till priset. Har nån säkerhetsgrej de kallar AiProtection Pro, plus att räckvidden sägs vara bra. Det kunde förvisso vara en motivationsfaktor om WiFi räcker ut till garaget, men inget som jag prioriterar.

Är det värt att uppgradera nästan enbart av säkerhetsskäl?

Om det inte finns flera olika modeller med samma namn så är ASUS TUF AX4200 baserad på en plattform från MediaTek, vilket innebär att du sannolikt kommer kunna fortsätta uppdateringar från OpenWrt långt efter att ASUS själva slutat släppa officiella uppdateringar.

Om det är värt att uppgradera är upp till dig, men visst kan det finnas en poäng att göra det.

Har du kollat om du kan flasha den med OpenWRT?
https://openwrt.org/

Alltid bra att kolla, ja. Denna verkar tyvärr som många andra routrar från ASUS vara baserad på en plattform från Broadcom dock, vilket brukar innebära en betydligt kortare livslängd eftersom WiFi-drivrutinerna för de flesta av dem inte är open source.

ASUS har en del MediaTek-baserade modeller som ur den synvinkeln är ett betydligt bättre val.

Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q

Jag hade sannolikt bytt den routern eller som absolut minimum satt en modern brandvägg framför om du idag inte har en dedikerad då det är vad som är den största risken med en gammal oupdaterad wifi-router.
För egen del så placerade jag en ny router framför mitt mesh nät med ax92-u när asus slutade med uppdateringar till dessa. Bor i en villa med typ en granne så jag inte så orolig för trådlösa attacker förvisso.

Har du kollat om du kan flasha den med OpenWRT?
https://openwrt.org/

Tack för tipset! Nu har jag inte kollat men jag misstänker att det där går över min tekniska horisont...

Edit: Kollade men som jag tolkar det blir man utan WiFi. Det är tydligen begränsade möjligheter att trimma trotjänaren😥

Det kanske är en god idé att slanta upp en tusing för modernare grejor.

Hade samma modell som dig OP. Byt, den är end of support aka död. Köpte själv en BE9300 TP-link, värt

