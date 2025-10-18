Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

Vad har hänt med SATA SSD marknaden?

Medlem

Vad har hänt med SATA SSD marknaden?

Sitter på lite research inför en ny nas. Vill inte ha snurrdisk pga ljudvolym.

Glider in på webhallen och inet lite snabbt, och märker att utbudet av SATA SSD typ är 1/4 av m2?

Man verkar även få betydligt bättre diskar av emr kända tillverkare till ett bättre pris/GB på m2 än SATA.

Har m2 tagit över så hårt att SATA är på väg bort?
Vågar man satsa på SATA i en nas, eller kommer det bli problem att hitta utbytesdiskar i framtiden?

Finns det istället något vettigt/prisvärt alternativ att montera m2 i sata-slädar?

Rekordmedlem

M.2 är det fysiska interfacet/kontakten, det finns M.2 sata-ssder...

Det lär vara betydligt billigare att tillverka i M.2 format än som 2,5" om det är det du egentligen syftar på då man slipper lådan.
Sedan är det nog så att man idag får plats med 2st M.2 ssder på de flesta moderkort och ännu fler på vissa och 4 Tbyte ssder är överkomliga i pris medans större än så länge är dyrare per Tbyte.
8 Tbyte på moderkortet räcker väl för de flesta och de som behöver mer väljer inte ssd utan hdd pga priset.

Jag tror alltså inte marknaden är särskilt stor för 2,5" sata ssder längre utan de intresserar nog mest de som vill uppdatera nån gammal dator som saknar m.2 plats.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Medlem

Tyvärr är 2.5" SATA SSD utdöende, vilket jag personligen avskyr.
Men i nuläget finns nästan bara Samsung 870 evo som har DRAM och är vettig.
Den är också typ 5 år gammal nu och kostar mer än M.2 NVME diskar.

Att hitta utbytesdiskar i framtiden kommer nog inte bli helt enkelt nej.
M.2 NAS kommer nog också bli mer vanligt framöver så tror mer det är något att satsa på om man vill ha en snabb hemma NAS.

Har 4x SATA platser utöver M.2 platserna jag gärna hade velat ha 4TB SATA SSD i datorn.
Att 8TB räcker för de flesta stämmer säkert, för min del är det alldeles för litet, jag vill inte ha NAS eller HDD.
Har i nuläget 3x 4TB NVME och 4x 2.5" SATA SSD i lägre storlekar (här jag hade önskat ha 4x 4TB men de kostar löjligt mycket för 5-6 år gamla diskar).

Medlem

Finns det inte NAS som kör NVME diskar med M.2 anslutning?

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Medlem

Har man ett moderkort som stöder PCIe bifurcation så kan ju ett expansionkort som t.ex. https://www.amazon.se/VOANZO-4-port-expansionskort-X16-adapte... vara ett alternativ.

Har inte funderat på det så mycket innan jag läste denna tråd, men kan ju vara värt att ha i åtanke när man köper nytt moderkort.

Visa signatur

EndeavourOS: Your search for the best Arch distro ends here
7800X3D » RX6950XT » G.SKILL 32GB » LG OLED42C35LA

Skrivet med hjälp av Better SweClockers

Medlem
Skrivet av FX9:

Finns det inte NAS som kör NVME diskar med M.2 anslutning?

Jorå

https://nas.ugreen.com/products/ugreen-nasync-dxp2800-nas-sto... som exempel

