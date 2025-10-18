Vad har hänt med SATA SSD marknaden?

Sitter på lite research inför en ny nas. Vill inte ha snurrdisk pga ljudvolym.

Glider in på webhallen och inet lite snabbt, och märker att utbudet av SATA SSD typ är 1/4 av m2?

Man verkar även få betydligt bättre diskar av emr kända tillverkare till ett bättre pris/GB på m2 än SATA.

Har m2 tagit över så hårt att SATA är på väg bort?

Vågar man satsa på SATA i en nas, eller kommer det bli problem att hitta utbytesdiskar i framtiden?

Finns det istället något vettigt/prisvärt alternativ att montera m2 i sata-slädar?