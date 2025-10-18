R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.
Vad har hänt med SATA SSD marknaden?
mrqaffe
Rekordmedlem ★
●
Visa signatur
Nivity
Medlem ★
●
FX9
Medlem ★
●
Visa signatur
5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM
immutable
Medlem ★
●
Visa signatur
EndeavourOS: Your search for the best Arch distro ends here
7800X3D » RX6950XT » G.SKILL 32GB » LG OLED42C35LA
Skrivet med hjälp av Better SweClockers
Maddoxswe
Medlem ★
●