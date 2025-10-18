Gaming dator ryzen 7900x/amd 7900xt 20gb

Hallå!

Kör annonsen igen.

//Kan ta Rog Ally X i inbyte (bytesvärde 6000kr)+pengar

//Kan ta Rog Ally Z1E i inbyte (bytesvärde 3000kr)+pengar

Säljer en gaming dator

AMD Ryzen 9 7900X (12 kärnor / 24 trådar)

Stor thermalright kylare med 2 fläktar

AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB VRAM)

32 GB DDR5 6000mhz

ASRock B650M-HDV/M.2

Phanteks 750W 80+ Gold, modulär

Asus prime med glas sida svart chassi

En vass maskin med mycket prestanda. Diskar vill jag behålla till annat annars får du betala 80% av nypris för dem. 2x 2tb m.2

11tkr/högstbjudande+ ev frakt om du vill ha det

Hämtas i Hindås men kan ta med till mitt jobb i Mölndal

Vi hörs!

