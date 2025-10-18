Gaming dator ryzen 7900x/amd 7900xt 20gb

dixonk
Hallå!
Kör annonsen igen.
//Kan ta Rog Ally X i inbyte (bytesvärde 6000kr)+pengar
//Kan ta Rog Ally Z1E i inbyte (bytesvärde 3000kr)+pengar
Säljer en gaming dator
AMD Ryzen 9 7900X (12 kärnor / 24 trådar)
Stor thermalright kylare med 2 fläktar
AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB VRAM)
32 GB DDR5 6000mhz
ASRock B650M-HDV/M.2
Phanteks 750W 80+ Gold, modulär
Asus prime med glas sida svart chassi
En vass maskin med mycket prestanda. Diskar vill jag behålla till annat annars får du betala 80% av nypris för dem. 2x 2tb m.2
11tkr/högstbjudande+ ev frakt om du vill ha det
Hämtas i Hindås men kan ta med till mitt jobb i Mölndal
Vi hörs!
