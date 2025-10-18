9800x3d+5070 Gaming dator!

Säljer nu mitt senaste bygge! delvis för jag åter igen inte har användning för det! alla kvitton finns allt är inköpt 2025-09. Kan skickas mot frakt med post nord!

Speccs:

Modekort: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI

SSD: Kingston NV3 M.2 NVMe Gen 4 2TB

Ramminnen: Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 FURY Beast

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 104MB

Grafikkort: Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB Eagle OC Ice SFF

Chassi: Phanteks XT View Vit

Nätagg: Phanteks AMP GH 850W Gold Vit ATX

Cpu Kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE Vit ARG

Cpu Pasta: Thermal Grizzly Duronaut ( sitter på just nu)

Kan hämtas idag lördag i tomelilla!

Läs hela annonsen här