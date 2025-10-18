Avvägning kylning, prestanda, ljudnivå, chassistorlek…

Är i research-fas för en dator jag funderar på att bygga, och funderar på hur jag ska kunna försäkra mig i förväg om att bli nöjd gällande kylning och ljudnivå.

Min ”målbild” är något i stil med en Ryzen 9800X3D tillsammans med Nvidia 5070Ti i en Fractal Design Terra som ska kunna stå på skrivbordet utan att störa för mycket.

Jag misstänker dock att den effekt de komponenterna drar i kombination med det lilla chassit oundvikligen blir så högljutt att man tvingas ställa bort datorn en bit för att stå ut.

MEN, då missar man poängen med det lilla snygga chassit, så jag hade lika gärna kunnat bygga lite större/enklare/tystare/billigare…

Jag antar jag inte är den första att brottas med detta.

Hur vet jag vilket luftflöde som behövs för att ventilera ett bygge på säg 500W TDP, och vilken ljudnivå (på ett ungefär) olika fläktkonfigurationer skulle ge?

Går det ens att förutspå mer än på nivån tyst eller högljudd?

/C