ASUS Radeon RX 5700 8GB

ASUS Radeon RX 5700 8GB

Säljer mitt ASUS Radeon RX 5700 8GB. Fungerar alldeles utmärkt (även när man lirar nya spel såsom Battlefield 6).

1500 kr eller högstbjudande.

Alltid tyckt att dessa är så snygga av någon anledning. Väldigt stilren design!

Jonhed:

Alltid tyckt att dessa är så snygga av någon anledning. Väldigt stilren design!

Håller helt med dig! Lägger du något bud på den?

Nytt bud: 750 kr + frakt
Zelian:

750 kr + frakt

Om ingen lägger sig högre än 750 kr + frakt innan nästa vecka är slut så får du det för detta pris.

