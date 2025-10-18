Säljer mitt ASUS Radeon RX 5700 8GB. Fungerar alldeles utmärkt (även när man lirar nya spel såsom Battlefield 6).
1500 kr eller högstbjudande.
Läs hela annonsen här
Alltid tyckt att dessa är så snygga av någon anledning. Väldigt stilren design!
i7 12700k oc+delid under utveckling | 32gb G.Skill Trident Z rauf 3600mhz cl15 | RX 7800xt
https://valid.x86.fr/uudh64 (gammal, men trevlig, cpu-z validator)
Håller helt med dig! Lägger du något bud på den?
750 kr + frakt
Om ingen lägger sig högre än 750 kr + frakt innan nästa vecka är slut så får du det för detta pris.
