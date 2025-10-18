Pixel pro 10 eller s24fe

Hej!

Vet inte riktigt vad jag ska använda s24fe eller google pixel pro 10.

Är lite orolig för den här batteri save programet som pixel har, vill höra era årsikter , det ja använder mobilen till är , lite spel, sociala medier , prata i telefon, tanken är att jag ska ha mobilen i minst 3 år kanske