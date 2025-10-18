Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Pixel pro 10 eller s24fe

Hej!
Vet inte riktigt vad jag ska använda s24fe eller google pixel pro 10.
Är lite orolig för den här batteri save programet som pixel har, vill höra era årsikter , det ja använder mobilen till är , lite spel, sociala medier , prata i telefon, tanken är att jag ska ha mobilen i minst 3 år kanske

För min del hade jag valt Pixel pga Samsungs bloat.

Vad innebär Samsungs bloat?

Deras android-version är full av skit, enkelt uttryckt. Nån annan kan säkert förklara bättre.

Bloat = massa onödiga saker, appar mm.

Som inte går att radera/ta bort.

men hur är det med pixels batteri tid ? Kontra samsungs ?

Samsungs "bloat" är sedan flera år överdrivet.
Det enda minuset är att de installeras dubbel uppsattning av ett gäng appar: Samsungs egna och Googles. Så typ dubbla anteckningar, miniräknare, webbläsare osv.
I övrigt är det klockrent OS, och brukar anses vara top 2 bästa Android UIet så.

Skulle jag välja mellan Samsung och Pixel UI väljer jag Pixel alla dagar i veckan före Samsungs. Det är mer än bara dubbelt av appar som är bloat enligt mig

