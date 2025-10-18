Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Flyttat in i hus med befintlig nätverksutrustning, hur skall vi koppla upp oss?

Flyttat in i hus med befintlig nätverksutrustning, hur skall vi koppla upp oss?

Hej!

Jag och min fru har precis flyttat in i vårt hus. Huset har indragen fiber och den tidigare ägaren var egenföretagare inom IT/cybersäkerhet, vilket märks i de nätverksinstallationer som lämnats kvar (enorma hubbar, ethernet-uttag till denna från alla rum i huset, etc)

Vi har en CTS-switch under trappen på bottenvåningen (https://www.ctsystem.com/en/product/hes-3106-se/) men greppar inte riktigt vad denna är till för. Är det här fibern kommer in i huset? Kopplar vi vår router från Telenor till denna?
Den lyser grönt på "Power" och "Status" samt flimrar/lyser orange på "WAN".

Har fått veta att förra ägaren gjort lite allt möjligt med hårdvaran som är kvar, så vill helst kringgå denna och ha allt kopplat i den originala delen av nätverksinstallationen.

Boxen är där fiber kommer in i huset. Du kan reseta den med en ett gem eller nåt annat litet i hålet där det står reset om du inte litar på att den är orginal.
Sen är det bara o vara glad att förra ägaren har dragit nätverk i hela huset.
Koppla in din routers wan i fiberdosan o koppla vidare sen till alla uttag som du behöver ha nätverk till.

Det funkade smärtfritt! Tusen tack 😁👍🏻

