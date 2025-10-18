speldator över medel

tjenare väljer att sälja min burk då jag köper laptop istället så jag kan lira när man är iväg på jobb.

Tänker avhämtning eller om vi kan mötas någonstans så jag slipper skicka allt.

(har kvitto på alla grejer)

(alla diskarna kommer va formaterade och utan windows)

Kan skicka med windows sticka med giltig licens med om så önskas för en liten slant

specsen är som följande:

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 104MB

GPU: PowerColor Radeon RX 7900 XTX 24GB Hellhound

Ram: G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Trident

m2 : Samsung 9100 PRO M.2 NVMe Gen5 2TB

m2: någon oklar på 1TB

SSD: Crucial BX500 240GB

HDD: WD Blue Low Power 1TB 5400rpm 64MB

Cpu kylare: Corsair iCUE H150i RGB PRO XT

PSU: Corsair RM850i 850W

moderkort: ASUS Prime X670-P WIFI

Chassi: Phanteks Eclipse G360A D-RGB Svart

Förbehåller mig rätten att inte sälja om priset inte känns rätt och jag säljer till vem jag vill.

Avslutar budgivningen den 1/11 2025

