Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Dator för programmering (~5000 kr)

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Dator för programmering (~5000 kr)

Söker en rimlig dator/komponenter för att kompilera Rust/C. Föreställer mig något i klass med Ryzen 7 7700X, men det måste åtminstonne vara

  • 16GB ram (helst DDR5)

  • 6 kärnor

Det kan vara intressant med en GPU också (endast AMD), men det behöver inte få plats i budgeten. Kan hämtas upp inom Göteborg, annars är det bra om frakt erbjuds.

Alla förslag är välkommna!

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Skulle en laptop vara intressant?
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 5-125H/16/512

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Minzert:

Skulle en laptop vara intressant?
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 5-125H/16/512

Gå till inlägget

Jag vill gärna ha något som är uppgraderingsbart, så många laptops går tyvärr bort. Jag hade kunnat betala mer än 5000 för en Framework dock

Tack ändå!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har ett uppgraderingspaket om det kan vara intressant.

Ryzen 7 7700x
MSI b650i edge wifi
Corsair dominator platinum rgb 2x16gb 5600mhz

Eventuellt kan jag sälja med kylaren med, en nzxt x53 240mm AIO

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av seraj5:

Jag har ett uppgraderingspaket om det kan vara intressant.

Ryzen 7 7700x
MSI b650i edge wifi
Corsair dominator platinum rgb 2x16gb 5600mhz

Eventuellt kan jag sälja med kylaren med, en nzxt x53 240mm AIO

Gå till inlägget

Pm

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar