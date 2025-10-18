Dator för programmering (~5000 kr)

Söker en rimlig dator/komponenter för att kompilera Rust/C. Föreställer mig något i klass med Ryzen 7 7700X, men det måste åtminstonne vara

16GB ram (helst DDR5)

6 kärnor

Det kan vara intressant med en GPU också (endast AMD), men det behöver inte få plats i budgeten. Kan hämtas upp inom Göteborg, annars är det bra om frakt erbjuds.

Alla förslag är välkommna!

Läs hela annonsen här