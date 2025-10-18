Dator för programmering (~5000 kr)
Söker en rimlig dator/komponenter för att kompilera Rust/C. Föreställer mig något i klass med Ryzen 7 7700X, men det måste åtminstonne vara
16GB ram (helst DDR5)
6 kärnor
Det kan vara intressant med en GPU också (endast AMD), men det behöver inte få plats i budgeten. Kan hämtas upp inom Göteborg, annars är det bra om frakt erbjuds.
Alla förslag är välkommna!
Skulle en laptop vara intressant?
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 5-125H/16/512
Jag vill gärna ha något som är uppgraderingsbart, så många laptops går tyvärr bort. Jag hade kunnat betala mer än 5000 för en Framework dock
Tack ändå!
Jag har ett uppgraderingspaket om det kan vara intressant.
Ryzen 7 7700x
MSI b650i edge wifi
Corsair dominator platinum rgb 2x16gb 5600mhz
Eventuellt kan jag sälja med kylaren med, en nzxt x53 240mm AIO
Pm
