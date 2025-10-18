Gigabyte AB350m-HD3 byte från Ryzzen 5 1600 till 5 5500 windows fryser vid start

Efter uppgradering så startar datorn som vanligt, men när Windows 10 har laddat klart och ska starta slocknar skärmen och datorn blir oresponsiv. Fysiska stäng av knappen går ej heller att använda för att stänga av utan jag måste bryta strömmen på PSU:n.

Samma sak sker om jag stoppar i Windows 10 installer på USB, den laddar installern men när den laddat klart och man precis hinner se menyn så slocknar skärmen och datorn blir oresponsiv.

Har provat CSM Support Enable och Disabled. Men vid Disabled ser den inte hårdisken då den har MBR och inte GPT. Hittar inte USB stickan i det läget disablat heller så inte kunna prova om det har något med UEFI att göra?

Bios var på version F1 vilket inte hade stöd för nya CPU:n, uppgraderade sen till F31 och sen till F53i som är senaste och har stöd. Var ett tag sen jag gjorde det men vill inte minnas att jag gjorde det i flera steg. Jag har inte gjort steg 2 som beskrivs för F40 då jag inte kunde installera uppdateringen pga av dll problem. Men tror inte det ska behövas om jag gick till högre version då det bekymret är åtgärdat i senare versioner?

Alla installationer gjordes via Q-FLASH vid boot.

https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-HD3-rev-1x/sup...

Är det någon kompatibilitet med RAM eller annat som bråkar? (läs kring BIOS ver. F40 länk ovan)

Spec enligt nedan

AB350M-HD3

AMD Ryzen 5 5500

VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory Kit

Jag har provat CPU:n på annat moderkort och allt fungerar som det ska, även då stresstestat den i Prime95.

Detta är andra CPU:n då jag klantade mig vid installation och böjda flertalet pinnar, var rädd att moderkortet tog stryk men Ryzen 5 1600 fungerar fortfarande med datorn. Är dock om inte alla kontakter/pinnar används på den modellen men att det gör det på 5 5500 och när den börjar belastas(när windows laddats klart) får den att krascha?

Väldigt tacksam för hjälp och även tokiga ideer! Kan såklart köpa nytt moderkort om det nu tagit skada, men känns onödigt om det är kopplat till någon inställning i BIOS, kompatibilitet med ram, eller att det handlar om något med UEFI?