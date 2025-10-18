Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hjälp, köpa första PC!

Hjälp, köpa första PC!

Som rubriken lyder så behöver jag lite köpråd till min första PC. Den kommer användas främst för gaming då jag sålt mitt PS5 för att jag är less på att betala för att spela online (bland annat). Jag kommer köpa en begagnad över blocket. Jag vill ha en bra grund som eventuellt kan uppgraderas framöver. Min budget är max 7000kr.

Är ingen hardcore gamer, kommer för det mesta spela fps spel som Apex legends, CS2, Valorant. Bf6 skulle ju vara nice att kunna spela med förstår att det kanske kräver kraftfullare datorer för det. Jag kan klara mig på 1080p eventuellt 1440p.
Jag har kikat igenom en hel del och hittat några intressanta, men jag är ju totalt nybörjare på stationära datorer då jag har spelat på konsol i många år. Därav behöver jag er hjälp att göra ett bra val! Jag förstår såklart att det är risker med begagnat!

Denna är jag främst sugen på, är det bra specs (1 år gammal):

GPU: PowerColor Radeon RX 6700 XT
12GB FIGHTER
CPU: AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz
RAM: Corsair Vengeance 16GB 3600Mhz
PSU: Corsair RM750e
Chassi: Lian Li O11 Dynamic Mini

Jag är tacksam för all hjälp jag kan få!

Datorn är okej men AM4 är en död plattform bästa uppgradering är 5700X3D som inte tillverkas längre och är svår att få tag i den begagnade marknaden, i övrigt så är både PSU och Chassi ganska bra GPU är också okej motsvarar ungefär RX 9060 i rå prestanda men har lite mindre VRAM, 16GB är också minimum idag men bör funka för spel.

Ifall du vågar bygga själv och skaffa Windows billigt så är likvärdig prestanda ungefär ca 1000 kr mer allt nytt för en bättre dator 2500-3000 kr skillanden minskar också en del ifall du köper delarna på uppkommande reor och kampanjer

Exempel så har Inet NZXT H5 Flow 2024 på rea för Sweclockers medlar för 449 kr är ett väldigt chassi för det priset dock bara 13 kvar i lager.

i5 10600K, Z490 Tomahawk, Corsair RMX750, GTX 1060 6GB

Tack för hjälpen! Så det är mer värt att försöka hitta en PC med AM5 för att framtidssäkra ifall jag vill uppgradera delar i framtiden? Kan eventuellt kika på hur man kan bygga en själv. Men skulle vara skönast att hitta en färdigbyggd förutsett att den fungerar bra och inte är alldeles för gammal. Jag är ju som sagt ingen stor gamer, spelar några gånger i veckan så jag behöver inte riktigt något flashigt. Bara den håller i några år!

Många större återförsäljare såsom Komplett och INET har så att du kan lägga till byggnation av dator som du har plockat ihop delarna till i kundvagnen.

