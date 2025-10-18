Hjälp, köpa första PC!

Som rubriken lyder så behöver jag lite köpråd till min första PC. Den kommer användas främst för gaming då jag sålt mitt PS5 för att jag är less på att betala för att spela online (bland annat). Jag kommer köpa en begagnad över blocket. Jag vill ha en bra grund som eventuellt kan uppgraderas framöver. Min budget är max 7000kr.

Är ingen hardcore gamer, kommer för det mesta spela fps spel som Apex legends, CS2, Valorant. Bf6 skulle ju vara nice att kunna spela med förstår att det kanske kräver kraftfullare datorer för det. Jag kan klara mig på 1080p eventuellt 1440p.

Jag har kikat igenom en hel del och hittat några intressanta, men jag är ju totalt nybörjare på stationära datorer då jag har spelat på konsol i många år. Därav behöver jag er hjälp att göra ett bra val! Jag förstår såklart att det är risker med begagnat!

Denna är jag främst sugen på, är det bra specs (1 år gammal):

GPU: PowerColor Radeon RX 6700 XT

12GB FIGHTER

CPU: AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz

RAM: Corsair Vengeance 16GB 3600Mhz

PSU: Corsair RM750e

Chassi: Lian Li O11 Dynamic Mini

Jag är tacksam för all hjälp jag kan få!