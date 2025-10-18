Vad har du för merch eller samlarobjekt?

Hej!

Undrar om det är någon som samlar på spelmemorabilia, eller spel och datorrelaterad merch och har du någon favorit eller något du är mer intresserad av? Eller kanske direkt samlar du inte men råkar ändå ha någon kul merch hemma? Dela gärna med er.

Jag har lite Nintendo merch, men är intresserad av allt som är dator och tv-spelsrelaterat. Just nu spelar jag igenom Doom The Dark Ages och har nyligen fått upp ögonen för Doom relaterade samlarprylar, så har beställt lite saker att börja samlingen med. Bl a en metall floppy disk och keycards och självklart en Slayer figur. Dessa figuriner fanns inte i lager på Bethesdas merch shop så jag beställde den på annat håll. Jag är uppväxt med Doom så det är en rolig nostalgitripp att påbörja en liten samling.