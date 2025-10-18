Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB ROG Strix OC

Köpt hos inet 2025-09-09 för 12990kr.

Kortet är overkill för mina behov, vill därför sälja det. Det fungerar givetvis felfritt och har inets vanliga garanti.
Kartong och alla tillbehör medföljer.

Jag är ej intresserad av byten eller att gå ner i pris pga en snabb affär.

Börjar bud på 9000 + frakt

PC : Lian Li A3 - 13600k - 32Gb 6200mhz DDR5 - 2x 2tb kingston m.2 - Asus Asus Prime RX 9070 XT 16GB - Asus ROG Strix LC II 280mm

