ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB ROG Strix OC

K-Rza
Medlem
●
Köpt hos inet 2025-09-09 för 12990kr.
Kortet är overkill för mina behov, vill därför sälja det. Det fungerar givetvis felfritt och har inets vanliga garanti.
Kartong och alla tillbehör medföljer.
Jag är ej intresserad av byten eller att gå ner i pris pga en snabb affär.
Börjar bud på 9000 + frakt
PC : Lian Li A3 - 13600k - 32Gb 6200mhz DDR5 - 2x 2tb kingston m.2 - Asus Asus Prime RX 9070 XT 16GB - Asus ROG Strix LC II 280mm
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.