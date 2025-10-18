Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Tre komponenter, en är trasig

1
Medlem

Hej!

Jag har ett 1070 armor msi gtx 8gb, ett msi b450i gaming plus ac mitx med ett påsatt ryzen 5 2600.

En av dessa tre komponenter är trasig, jag vet inte vilket för jag bytte allt samtidigt.

Så köparen får lycka till! Säljes i ett paket!

100 kronor i frakt (kanske blir mindre).

Obs, inga lådor, inga sladdar eller skruvar. Ingen fläkt.

Medlem
Nytt bud: 100 kr + frakt
Medlem

200+ frakt

Medlem
Nytt bud: 400 kr plus frakt
Medlem
Nytt bud: 500 kr + frakt
Medlem

En fråga också!
Vet du att det bara är En av delarna som är trasig, och inte flera?

Medlem
Nytt bud: 550 kr + frakt
Medlem
Nytt bud: 600 kr 600 plus frakt :)
