Tre komponenter, en är trasig

Hej!

Jag har ett 1070 armor msi gtx 8gb, ett msi b450i gaming plus ac mitx med ett påsatt ryzen 5 2600.

En av dessa tre komponenter är trasig, jag vet inte vilket för jag bytte allt samtidigt.

Så köparen får lycka till! Säljes i ett paket!

100 kronor i frakt (kanske blir mindre).

Obs, inga lådor, inga sladdar eller skruvar. Ingen fläkt.

