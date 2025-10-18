Mätning i elcentralen

Hej alla!

Kommer inom några veckor ta hit elektrikern för att göra om elcentralen här hemma. Allt som sitter där nu ska bort, och nytt ska in för att få plats med mer (utbyggnad) och samtidigt ordna upp 30 års kaos av föregående ägare.

I samband med det så vill jag såklart göra den lite smartare och framförallt börja mäta förbrukning av värmepump, köksgrejer osv.

Jag har funderat på att sätta Schneider Resi9 med PowerTags, men integrationen med HA verkar ju som alltid sådär. Men jag vet inte om jag har hittat något bättre som känns lika pålitligt heller. Shelly har ju saker, men det finns också en hel del trådar om att de går sönder och jämfört med Schneider känns de mer ”tech” än ”el”. Och det är ju i huvudsak el vi pratar om här.

Har en del uttag av typen Schneider Wiser, och de är vanlig Zigbee och lirar med HA. PowerTags verkar vara Zigbee low energy/power vilket inte lirar med HA i dagsläget.

Tacksam för input och förslag!