Forum Datorkomponenter Grafikkort Radeon Tråd

Klent PSU för 9070 XT?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Klent PSU för 9070 XT?

Installerade precis ett 9070xt i grabbens dator, det behöver ju 3 x 8 pin, men tror inte hans PSU (Corsair RM850x) hade det, så testade att koppla 2 kontakter från ena sladden. Han hann spela 1 timme och allt gick fint, sen frös spelet och nu hackar typ alla spel med några få FPS, trots omstarter och att datorn fick vila ett tag.
Kan PSU ha överhettat, eller kanske den kabeln som anslöts med 2 x 8 brändes av?
Den PSU ska väl orka driva ett 9070xt lätt?
Ska ta nya tag imorgon, men nån som har nån idé varför det la av efter en timmes spelande?
Tack på förhand

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marres76:

Installerade precis ett 9070xt i grabbens dator, det behöver ju 3 x 8 pin, men tror inte hans PSU (Corsair RM850x) hade det, så testade att koppla 2 kontakter från ena sladden. Han hann spela 1 timme och allt gick fint, sen frös spelet och nu hackar typ alla spel med några få FPS, trots omstarter och att datorn fick vila ett tag.
Kan PSU ha överhettat, eller kanske den kabeln som anslöts med 2 x 8 brändes av?
Den PSU ska väl orka driva ett 9070xt lätt?
Ska ta nya tag imorgon, men nån som har nån idé varför det la av efter en timmes spelande?
Tack på förhand

Gå till inlägget

Nej 850 watt är inte för klent.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nätagget eller dom två kablarna är absolut inte anledningen.

Visa signatur

press nu1mlock

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

nej det är inte för klent.

Brorsan kör en dator med 9070xt och min gamla 3900x på ett gammalt RM600x (2021 versionen tror jag) utan problem.

skulle vara förvånad om ditt agg inte kom med 3st pci-e 6+2pin kablar för pci-e då t.om. hans gamla agg har iaf 2 kablar med dubbla kontakter på varje.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

850W ska funka fint, hjälpte en polare med sitt 9070XT och det funkar på hans, Corsair också IIRC.

Visa signatur

PS3 Slim 320GB (1TB) | Wii U Premium | Xbox 360 250GB | X1 1TB | PS5 + Corsair MP600 Core 2TB | New 3DS XL + Katsukity's Capture Card | PS Vita 32GB | Ryzen 5800X3D, 32GB DDR4 3000Mhz, 240GB SSD, 4TB SSD (Kingston KC3000), Radeon 6700XT, 3TB+4TB HDD, B450M-DS3H | Nintendo Switch

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marres76:

Installerade precis ett 9070xt i grabbens dator, det behöver ju 3 x 8 pin, men tror inte hans PSU (Corsair RM850x) hade det, så testade att koppla 2 kontakter från ena sladden. Han hann spela 1 timme och allt gick fint, sen frös spelet och nu hackar typ alla spel med några få FPS, trots omstarter och att datorn fick vila ett tag.
Kan PSU ha överhettat, eller kanske den kabeln som anslöts med 2 x 8 brändes av?
Den PSU ska väl orka driva ett 9070xt lätt?
Ska ta nya tag imorgon, men nån som har nån idé varför det la av efter en timmes spelande?
Tack på förhand

Gå till inlägget

Om jag tolkar dig rätt så körde du med en kabel som har dubbla kontakter till 9070xt.
De tester jag har har sett på drar ett sånt kort över 300 watt vid spelande.
Om jag inte minns helt fel så klarar en separat pci-e kabel att leverera ca 150 watt.
I detta fallet så behöver du köra med minst 2 separata kablar, helst 3 st från nätaggregat för att klara strömförsörjningen till kortet.

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av thomson:

Om jag tolkar dig rätt så körde du med en kabel som har dubbla kontakter till 9070xt.
De tester jag har har sett på drar ett sånt kort över 300 watt vid spelande.
Om jag inte minns helt fel så klarar en separat pci-e kabel att leverera ca 150 watt.
I detta fallet så behöver du köra med minst 2 separata kablar, helst 3 st från nätaggregat för att klara strömförsörjningen till kortet.

Gå till inlägget

Nej, det är varje PCIe 6+2-kontakt som är specad för 150W. Om tillverkaren sätter två såna på en kabel så är kabeln förstås gjord för att klara det, annars skulle det vara rätt meningslöst.

Men som TS skriver så är det två kablar som används, eftersom det är en modell som använder tre kontakter. Så belastningen kommer oavsett inte vara nära max på varken kablar eller kontakter.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar