Tipps på ny/bättre begagnad tålig smartphone max 3000kr

Hej

Satt fram tills nys med en OnePlus Nord CE 5G som jag vart nöjd med rent prestandamässigt, dock så har den gått sönder då jag inte är den mest varsamma personen när det kommer till min telefon. Har haft "plånbokskal" och skärmskydd på men skärmen är nu helt trasig och är nu i behov av ny telefon. Kan noll om telefoner och hur mycket man bör lägga på en ny/bättre begagnad lur för att inte va dumsnål. Använder den till kolla på film, sms/ringa, enklare spel och ta lite kort.

Någon som har tipps på modell tåligare telefon?

Mvh