Kan inte nå bios efter flytt till nytt chassi

Jag har haft min dator riggad på en öppen ram i ett skåp men har nu flyttat till ny lägenhet och köpte därför ett Lian Li A3. Har nu flyttat över alla komponenter från den här ramen till chassit och har nu lite problem vid uppstart.

När jag botar upp så är skärmen helt svart, tills det att Windows 11 bootar. Det kanske låter normalt, men innan bytet till chassit så fick jag alltid en ”boot screen” där jag kunde välja att boota från Windows 11 eller Linux, eftersom jag installerat rEFInd som just ger mig möjligheten att välja OS vid boot. Windows 11 är inställt som default, dvs om jag inte rör tangentbordet under boot så bootar den automatiskt Windows 11 efter några sekunder.

Det är ett av problemen, att jag inte längre ser rEFInd-vyn. Det andra, lite mer kritiska problemet, är att jag inte längre kommer åt bios. Jag har ett MSI-moderkort och trycker därför upprepande på DEL vid boot, men bios dyker inte upp. Det är som att grafikkortet inte ger signal förens Windows 11 bootar. Sen kanske bios rent tekniskt är initierat, men jag ser ingenting på skärmen som är helt svart under uppstarten.

Jag är rätt säker på att jag inte heller kommer fram till Windows 11 om jag trycker DEL, så det är därför det känns som att bios faktiskt startas upp, men eftersom Windows är det enda som verkar ge signal till grafikkortet så är skärmen bara svart därefter.

Vet ej om det är relevant, men den NVMe som Linux var installerad på tog jag bort och satte tillbaka under bygget då den hade en heatsink på sig som inte längre funkade i chassit. Så jag tog bort heatsinken och kylpastan och satte tillbaka den.