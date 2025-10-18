Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Kan inte nå bios efter flytt till nytt chassi

1
Kan inte nå bios efter flytt till nytt chassi

Jag har haft min dator riggad på en öppen ram i ett skåp men har nu flyttat till ny lägenhet och köpte därför ett Lian Li A3. Har nu flyttat över alla komponenter från den här ramen till chassit och har nu lite problem vid uppstart.

När jag botar upp så är skärmen helt svart, tills det att Windows 11 bootar. Det kanske låter normalt, men innan bytet till chassit så fick jag alltid en ”boot screen” där jag kunde välja att boota från Windows 11 eller Linux, eftersom jag installerat rEFInd som just ger mig möjligheten att välja OS vid boot. Windows 11 är inställt som default, dvs om jag inte rör tangentbordet under boot så bootar den automatiskt Windows 11 efter några sekunder.

Det är ett av problemen, att jag inte längre ser rEFInd-vyn. Det andra, lite mer kritiska problemet, är att jag inte längre kommer åt bios. Jag har ett MSI-moderkort och trycker därför upprepande på DEL vid boot, men bios dyker inte upp. Det är som att grafikkortet inte ger signal förens Windows 11 bootar. Sen kanske bios rent tekniskt är initierat, men jag ser ingenting på skärmen som är helt svart under uppstarten.

Jag är rätt säker på att jag inte heller kommer fram till Windows 11 om jag trycker DEL, så det är därför det känns som att bios faktiskt startas upp, men eftersom Windows är det enda som verkar ge signal till grafikkortet så är skärmen bara svart därefter.

Vet ej om det är relevant, men den NVMe som Linux var installerad på tog jag bort och satte tillbaka under bygget då den hade en heatsink på sig som inte längre funkade i chassit. Så jag tog bort heatsinken och kylpastan och satte tillbaka den.

Medlem

men simrig gör samma om jag inte startar skärmen före datorn men datorn måste till post innan den slutar söka bildsignal annars är det bara svart tills det börjar ladda windows.

Men det märkliga är ju att jag inte hade det här beteendet innan jag flyttade över exakt samma komponenter till chassi. Enda tillägget är fläktar. Jag tog också ut och satte tillbaka en av NVMerna då det var en heatsink på som jag var tvungen att ta bort som inte lirade med chassit, men i övrigt inga skillnader från hur bygget var innan.

Och det ska väl ändå gå att nå bios kan jag tycka? Nu är jag ju låst till Windows 11, så kan inte göra ändringar av fläktinställningarna i bios pga att bios aldrig dyker upp.

En grej som beter sig olika är om jag ansluter tangetbord till USB 2 eller 3-portarna. Ansluter jag till USB 2 så kommer jag alltid till Windows, oavsett om jag spammar DEL eller inte. Kör jag USB 3 så förblir skärmen svart om jag trycker DEL, vilket får mig att anta att jag är inne i bios i bakgrunden men inte ser det på skärmen.

Har nå skumt på min dator med men trycker ja reset knappen 2-3 ggr så kommer rätt bild upp så kan trycka DEL

så inte 3 snabba utan tryck reset se vad som händer tar de för lång tid eller windows laddar så reset igen
Varför blivit så för mig ingenaning men en funkande workaround iaf

Gigabyte x570 amd 3900x

Finns bara en knapp på Lian Li A3 för på/av. Och ett tryck får datorn att bara omedelbart stänga av sig, inget mjuk nedstängning som jag upplevt på andra chassin och ingen reset-knapp. Eller menar du på moderkortet?

I vilket fall som helst så är det ju konstigt tycker jag att jag aldrig haft det här problemet tidigare, utan att det uppstått nu efter att komponenterna lever i ett chassi.

Kan det vara skärmen som är problemet? Eller behöver man göra någon slags factory reset på moderkortet? Har provat olika HDMI-anslutningar på grafikkort och även kopplat till integrerade grafikkortet direkt på moderkortet med samma problem.

Nej bara reset knappen på chassit ja tryckt flera ggr om ska in i Bios

Men de är väl egen kabel till moderkortet kanske så kanske går bygla nån pin men går ju inte göra varje gång om ens går..

No separate reset button: Unlike many older PC cases, the A3 model does not have a small, separate button for resetting the system. It relies solely on the power button.

Functionality of the power button: The power button will turn on the computer, and if pressed and held, will shut it down. After a full shutdown, a short press of the same button will restart the system

Så kanske samma sak om trycker lätt flera ggr tills dyker upp. Nu kanske mitt problem bara funkar för mig då..

Testa en annan utgång från grafikkortet till skärmen.

Har du bytt från HDMI->DP eller åt andra hållet? Se till att köra på samma sätt som tidigare. Samma typ av anslutning, samma uttag.

Har provat alla tänkbara kombinationer. Även provat att koppla till integrerade grafikkortet, men beter sig på samma sätt.

Det skulle dock kunna vara så, att det är en slags dummy DP-kontakt som jag anslutit för att köra streaming till som eventuellt spökar till det. Det är alltså bara en kontakt utan sladd som jag kan byta till när jag streamar (alltså Moonlight/GeForce Now) så att skärmen inte duplicerar bilden, så att det blir som en virtuell utgång.

Skulle kunna vara så att moderkortet fått för sig att det är primära anslutningen eller något. Så kanske värt att se om det blir annorlunda om jag drar ur den och ersätter med DP-sladd till skärmen.

Konstiga är att datorn tvärt stänger av sig när jag bara trycker en gång lite snabbt. Så den verkar inte ta hänsyn till att jag behöver hålla inne knappen för att stänga av, den bara ”poff”, stänger av sig omedelbart.

Byte till DP fixade det. Drog ut dummykontakten och körde skärm dit istället, och nu får jag upp bios. Tack!

I BIOS/innan windows boot så räcker ett tryck i normala fall för att stänga av datorn, då måste man inte hålla in knappen. Säkert så för dig också

Yepp, den drog säkert ut BIOS/boot bilden till din dummy-anslutning

Yes, jag upptäckte det sen.

Läste något om att DP av någon anledning leder signalen snabbare än HDMI, att signalen hinner initieras något snabbare än HDMI. Och med tanke på att jag hade DP-dummyn ansluten från start så gick bios troligtvis på den först.

Vilken som boot går mot styrs av grafikkortet om man har flera enheter inkopplade, så värt att alltid bara ha 1 enhet inkopplad när man ska testa, för att vara säker att man får ut signalen på rätt skärm

Men glad att det löste sig för dig

