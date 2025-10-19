Köpråd, uppgradering är det möjligt?

Hej! Har börjat spela BF6 som de flesta just nu. Sitter på en gammal build från 2020...

Tänkte kolla, går det att uppgradera det jag har till en billigare peng eller är det allt nytt som gäller för mig?

Har budget på runt 10k, vill komma undan så billigt som möjligt men ändå höja spelupplevelsen.

Är det inte möjligt så tar jag gärna förslag på dyrare varianter också.

Nuvarande spec:

Gainward GeForce RTX 2060 Ghost OC 6GB

Phanteks AMP / 750W / 80+ Gold

WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB M.2 (WDS100T2B0C)

MSI Z490-A PRO moderkort

Intel Core i5-10400F CPU Box

Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB (svart)

Chassi:

Phanteks Eclipse P400A RGB (svart)