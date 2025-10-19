Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köpråd, uppgradering är det möjligt?

Medlem

Köpråd, uppgradering är det möjligt?

Hej! Har börjat spela BF6 som de flesta just nu. Sitter på en gammal build från 2020...
Tänkte kolla, går det att uppgradera det jag har till en billigare peng eller är det allt nytt som gäller för mig?

Har budget på runt 10k, vill komma undan så billigt som möjligt men ändå höja spelupplevelsen.
Är det inte möjligt så tar jag gärna förslag på dyrare varianter också.

Nuvarande spec:

Gainward GeForce RTX 2060 Ghost OC 6GB
Phanteks AMP / 750W / 80+ Gold
WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB M.2 (WDS100T2B0C)
MSI Z490-A PRO moderkort
Intel Core i5-10400F CPU Box
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB (svart)

Chassi:
Phanteks Eclipse P400A RGB (svart)

Medlem

Antar att du spelar i 1080p?

Ett 2060 är väl inte så mycket att hänga i julgranen idag, samtidigt är battlefield cpu-tungt, vet inte hur en 10400F står sig. Men den borde väl kunna klara ett kraftigare grafikkort än ett 2060 innan den börjar flaska. Lite osäker på var gränsen går dock.

Motorcykel: Ducati Streetfighter 848, -2013
PC - Ryzen 7 9800X3D / Noctua NH-D14 / Sapphire 9070 Pulse

Medlem

Jag kan kolla vad jag ligger på när jag väl har igång spelet.

Medlem

Din budget är ju rätt stabil. Kan få in både nytt vettigt gpu och byta plattform till am 5 för din budget och återanvända det som går. Alternativt kan du ju sälja nuvarande dator och använda pengarna plus din budget till att bygga helt nytt.

Medlem
Skrivet av Johnnymobil:

Din budget är ju rätt stabil. Kan få in både nytt vettigt gpu och byta plattform till am 5 för din budget och återanvända det som går. Alternativt kan du ju sälja nuvarande dator och använda pengarna plus din budget till att bygga helt nytt.

Vad tror du man får för den då? 3k?

Medlem
Det är nog klokast att sälja datorn som helhet så får du några tusen och kan använda dem tillsammans med dina 10 000 kr för att köpa något nytt

En lärdom framåt kan vara att ta en plattform som har stöd i ett par år, Intel släppte tyvärr inte många processorer till sina sockets och där har AMD med AM4 och AM5 fullständigt krossat dem.

Välj AMD till nästa dator så kommer du kunna uppgradera processorn om 5-7 år och fortfarande ha en riktigt snabb dator samtidigt som du sparar några kronor.

Mvh

ASUS ProArt 602 Wood Edition - Asus ROG Strix B650E-F - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 - ASUS RTX 5090 ROG Astral OC - Corsair MP700 - WD Black SN850 - WD Black SN850X - WD Black HDD - Noctua NH-D15 G2 - Seasonic Prime Ultra Gold 1000W - Alienware AW3423DWF QD-OLED

Medlem

Hade siktat på ett gpu men mer än 8 gb. 9060xt 16gb varianten ger mycket för pengarna kring 4k. 5060ti är något bättre men oftast rätt mycket dyrare. Sen finns det såklart bättre gpu men om du vill hålla ner priset så är väl dessa ok.

Du kommer få stort prestandalyft med am5 CPU också. 9600x är ju trevligt men 7600x funkar också. Faktiskt är 7500f också helt ok.
https://www.techspot.com/review/3043-battlefield-6-cpu-benchm...

Där finns test av CPU. Dessvärre finns ditt 10400f inte testa men 10600k är ju där. Du kan se vilket lyft det blir.

Här är ett gpu test.
https://www.techspot.com/review/3042-battlefield-6-benchmark/

