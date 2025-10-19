Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
EU vill standardisera laddare och laddkablar
Kilroy
Medlem ★
●
ronnylov
Medlem ★
●
Sh4d0wfi3nd
Medlem ★
●
Visa signatur
I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.
underd0g76
Medlem ★
●
Playboy_1338
Medlem ★
●
Visa signatur
MSI GeForce RTX 4080 Super
AMD Ryzen 9700X
Kingston BEAST 64GB 6000Mhz
Kingston RENEGADE 4TB
Findecanor
Medlem ★
●
Visa signatur
“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”
Fatmajk
Medlem ★
●
Tempel
Medlem ★
●
Visa signatur
Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060
Alexraptor
Slaget: Team SweC ★
●
Visa signatur
| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |
Baxtex
Medlem ★
●
Visa signatur
Citera för svar
KroesusSork
Medlem ★
●
Visa signatur
ASRock X870E Nova WIFI / Ryzen 9800X3D (CO: -45 AC) / Corsair Vengance 64GB DDR5 6000MHz CL30 / Crucial T705 1TB Gen5 + 5.5TB sekundära / ASUS TUF 4080 Gaming OC / Seasonic Focus GX 850W ATX 3.1 / Acer Predator XB273UGX 1440p 270 Hz G-Sync / FD Torrent Compact / Phantom Spirit 120 SE / Evo 4 / Sennheiser IE 300 / Rode NT1-A
Synology 1621+ 6*16 / 1513+ 5*8 / LG CX 65" / XBox Series X / Switch 2 / Steamdeck OLED
Pirum
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS TUF B760, i5 14600K, 32GB RAM, RX 570, 4K Samsung u24e590, ASM1064 4xSATA PCIe, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sequoia, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
HTPC: ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580@1080p, Win 10 ESU
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10 LTSC; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave
Djhg2000
Medlem ★
●
Visa signatur
Mjölnir: Ryzen 9 3900X | X570-I | Ballistix Sport 32GB | Powercolor RX 5500XT 4GB ITX | Kolink Sattelite
Server: Ryzen 5 1400 | X470-F | Ballistix Sport 24GB | ASUS HD 7790 2GB | Sapphire RX 470 8GB ME | NZXT Switch 810
Playboy_1338
Medlem ★
●
Visa signatur
MSI GeForce RTX 4080 Super
AMD Ryzen 9700X
Kingston BEAST 64GB 6000Mhz
Kingston RENEGADE 4TB
pine-orange
Medlem ★
●
Xeonist
Medlem ★
●
Megacrash
Medlem ★
●
VinterSolen
Medlem ★
●
FabriciusRex
Medlem
●
Visa signatur
Platinum PS5 / 100% Steam achievements:
Demon's Souls Remake // Bloodborne // Elden Ring // Elden Ring Nightreign // Dark Souls 3
Tauri85
Medlem ★
●
voro12
Medlem ★
●
Tenerezza
Medlem ★
●
Visa signatur
Speldator: Ryzen 7800X3D, 64GB DDR5, RTX 5090
Server: i7-8700k, 32GB DDR4, RTX2080
Steam deck, Rog Ally + de fiesta konsoler.
HappySatan
Medlem ★
●
Visa signatur
Modermodem från ONOFF och bildskärmsutrustning från Electrolux. US Robotics 28.8K telefonuppringd internetförbindelse. Har en förkärlek för tysk tjejpop.
SCORPIUS
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Xiaomi Mi 34" 3440x1440 144Hz. Tv:3 Samsung 48" 3D. Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.