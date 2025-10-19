EU vill standardisera laddare och laddkablar

Jättebra idé! Många som har gått över till USB C redan men också många som inte har. Ser även att en hel del väljer att inte skicka med usb c laddare alls vilket e bra. Tror jag har 6-7st adaptrar samt sladdar som blir liggandes.

Visst håller jag med om att det inte är bra att låsa sig fast vid en standard som motverkar vidareutveckling men usb C är tillräckligt bra för mängder av prylar som finns där ute. Om vi får något ännu bättre och effektivare om 15 år så kan vi ju byta då?

Det fortf prylar som använder micro usb uttag. Usch...bort med de!

Mängden skrot är väldigt stor så de försöker ju motverka svinnet. Bra initiativ.