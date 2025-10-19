Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

EU vill standardisera laddare och laddkablar

Melding Plague

EU vill standardisera laddare och laddkablar

Efter USB Type-C-kravet för prylar ska nu resten av strömförsörjningen standardiseras.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Känns ändå som ett steg i rätt riktning!

Medlem

Risken är fastlåsning i en standard. Teknikutvecklingen kan hämnas om man tvingas ha något gammalt som inte är bra.

Medlem
Maxeffekt på 240W. Allt över det är ju fritt fram dvs. Men absolut förstår jag tanken.
Själv tycker jag det är en ypperlig ide.

Medlem

Tyckar att EU borde sätta ner foten när det gäller vilka kablar vi får trycka i våra grafikkort också.

Medlem
Precis som du säger, plus att jag vet inte hur många usb-c kontakter som har brutits av när barnen har använt ipad med laddaren i. Det hände aldrig på enheter med lightningkontakten kan tilläggas.

Medlem

Det finns för och nackdelar med allt. Jag tycker det är väldigt störande att ha en väldigt massa laddare och kablar i väskan bara för att tillverkare inte kan ha samma laddare. Vettigt folk borde undvika dritt som har sin egen kontakt bara för att de kan, men det gör de ej. Vissa kontakter som DC-kontakter så kan de passa, men de kan ha fel spänning.

Såklart det finns problem med att endast låsa in sig till usb c, frågan är dock hur det skulle lösas.

Medlem
På vilket sätt skulle det argumentet vara giltigt i det här fallet? Du får gärna förklara dig.

EU-direktivet handlar om det minsta man ska kunna förvänta sig av en produkt.
• En MacBook Pro kan laddas över USB-C: Men den har också en MagSafe-kontakt.
• Har en produkt USB-C så ska man kunna förvänta sig att den antingen har låga strömkrav, eller att den stödjer standarden "USB Power Delivery". Men det finns inget i USB-formatet som förbjuder tillverkare att också ha något annat laddningsprotokoll.

Medlem

Jättebra idé! Många som har gått över till USB C redan men också många som inte har. Ser även att en hel del väljer att inte skicka med usb c laddare alls vilket e bra. Tror jag har 6-7st adaptrar samt sladdar som blir liggandes.

Visst håller jag med om att det inte är bra att låsa sig fast vid en standard som motverkar vidareutveckling men usb C är tillräckligt bra för mängder av prylar som finns där ute. Om vi får något ännu bättre och effektivare om 15 år så kan vi ju byta då?

Det fortf prylar som använder micro usb uttag. Usch...bort med de!

Mängden skrot är väldigt stor så de försöker ju motverka svinnet. Bra initiativ.

Medlem
Hur många tekniska prylar som helst använder fortfarande usb mini, den tjocka kontakten som övergavs runt år 2007. Jag har nya multimetrar och allt möjligt med denna kontakt. Såklart jag skulle vilja ha usb c på dem, men med begränsat utbud så får man köpa det som finns.

Medlem
Lightning är inte bättre. Har haft hand om runt 500 Ipads genom åren på jobbet och jodå lightning bryts av i kontakten oxå och den skiten fastnar i kontakten. Jävligt skönt nu när det bara är en kontakt när man köper nytt oavsett vad för device.

Slaget: Team SweC

Usch vad trött jag blir på USB-C laddning. Har alltid föredragit runda kontakter där möjligt, då de kan rotera fritt och och orsakar inte onödiga fysiska spänningar i kabeln/kontakten. (Tänker då mest på de som används till laptops).

Medlem

Jag vill se en standard för batterier/laddare för elverktyg. Som det är idag är det konsumentfientligt att bli innelåsta i tillverkarnas ekosystem. Dessutom är det opraktiskt och det blir mer avfall.

Medlem

Snart ska vi väl införa planekonomi också... EU är fan farligt.

Medlem

Gå på rakapparater och eltandborstar härnäst. Tänker kanske inte främst på laddningen, skulle nog inte vilja ha usb c i en tandborste, utan på att det är svårt eller nästan omöjligt att byta batteri. Jag har en rakapparat som väntar på att slängas, och vi slängde i dagarna 2 tandborstar pga batteriernas status. Sedan visade det sig att de två nya vi köpte hade NiMH-batterier så de fick gå i retur direkt, för ett par med lithiumbatterier som verkar hålla bättre.

Medlem

På sikt kommer detta att garantera ännu fler inkompatibla versioner av USB-C.

Medlem
Av min egen erfarenhet så har lightning varit bättre då det varit mer hållbart och aldrig gått av, ända minuset jag skulle ge lightning är dammet som lättare byggs upp i de kontakterna.
Sen har Apple även givit oss magsafe för trådlös laddning vilket är smidigt och nödvändigt om telefonens port skulle gå sönder av någon anledning.
Som det är nu när usb-c kontakten bryts av halvt och barnen böjer tillbaka den är att det kan bli kortslutning inuti kontakten och även bli brandrisk och jag hade hellre tagit en helt trasig avbruten kontakt som sitter fast i ipaden som du beskriver alla dagar i veckan och där barnen då behövt be om hjälp för att kunna fortsätta att ladda enheten.

Tänk om eu hade sagt så om kontakterna på moderkortet från början också, då hade vi suttit kvar på ide diskar och isa för instickskort.
Så är det bättre med bara en kontakt verkligen? Ingen utveckling värd att gå till pci->agp->pci-e eller sata->u2->m2?

Medlem
Oj vad bra det var, varje tillverkare hade sin egna lilla kontakt som ofta skiljde sig mellan modellerna.

Medlem

Äh.

Medlem

Låter bra, inte en dag för tidigt

Medlem
Så därför ska vi ha properitära kontakter och laddare, så du är låst till ditt märkes 10x dyrare "unika" laddare..

Medlem

Nej.

Vilket utmärkt sätt att krossa innovation.
Europa är så långt efter USA så det är nästan konmiskt. Det finns en andledning till att topplistan på världens rikaste personer alla är verksamma i USA i tech industrin.

Regleringar och lagar dödar innovation och skaparlust.

Avreglera istället. MInska byråkratin.

Medlem
Sant! Rund anslutning är mycket trevligare där enda nackdelen jag kan se är att den inte sitter fast lika bra

Medlem
Exakt, hade EU kommit på detta för något decennium sedan så kanske vi hade varit fast med micro-USB än i dag.

Medlem
Hur krossar detta innovation? det enda lagförslaget säger är de ska ha USB laddning om de uppfyller de kraven, inte att det är det ENDA sättet de ska kunna laddas på, går ypperligt att ha nya sätt och kontakter som också går att använda för laddning.

Medlem
Hade inte tänkt på det men du har absolut en poäng! Nu ansluter jag också till team rund kontakt!

Medlem

Jag väntar fortfarande på att klockor ska få en USB-C.
Stör mig som fan på att det är extern laddning.

