Hej!

Har en Borderlands 4 spelkod över. Kräver att du har något av följande:

NVIDIA GeForce RTX™ 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 desktop system or graphics card, or laptop with a GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU, RTX 5080 Laptop GPU, RTX 5070 Ti Laptop GPU, RTX 5070 Laptop GPU.

Om du redan har använt grafikkortet för att lösa in en annan spelkod så verkar det bli problem, kan vara bra att veta

Se instruktioner här:

https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/borderlands-4-....

Utrop 200 kr

Köp nu 300 kr

