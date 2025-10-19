Sam_Speed
Medlem
●
Hej!
Har en Borderlands 4 spelkod över. Kräver att du har något av följande:
NVIDIA GeForce RTX™ 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 desktop system or graphics card, or laptop with a GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU, RTX 5080 Laptop GPU, RTX 5070 Ti Laptop GPU, RTX 5070 Laptop GPU.
Om du redan har använt grafikkortet för att lösa in en annan spelkod så verkar det bli problem, kan vara bra att veta
Se instruktioner här:
https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/borderlands-4-....
Utrop 200 kr
Köp nu 300 kr
Du har inte hårdvaran för att hjälpa till?
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.