Mobo: ASUS ROG Strix B660-F CPU: Core i7 13700K GPU: Zotac GeForce RTX 4080 Trinity OC RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB 6000mhz SSD: Samsung 950 PRO 512GB, Force MP510 960GB, 850 EVO 500GB X2 Case: Meshify 2 Compact TG PSU: Cooler Master V850 Gold Cooler: Arctic Liquid Freezer II 240
Kompakt speldator samt legendariskt grafikkort
Fenrisulvfan
Medlem ★
●
Visa signatur
*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe|Acer XV272Uz 1440p 240Hz|MinuxLint på Kanelen
Kanoten
Medlem ★
●
Visa signatur
I7 8700 Gtx 1080 8gb 16gb ddr4