Kompakt speldator samt legendariskt grafikkort

Kompakt speldator samt legendariskt grafikkort

GTX 1080 Ti, STRIX-GTX1080TI-O11G
Genomgången med ny kylpasta fungerar felfritt, dock fungerar rgb bara fram till fläkt nummer två.

Trevlig speldator med en bra grundstomme, funkar perfekt för en casual gamer, levereras med nyinstallation av Windows 11 Pro. Finns en bula på chassit under fönster samt fattas i/o shield och dammfilter för PSU i övrigt bra skick.

Intel Core i5-12400F
ASUS PRIME B660M-K D4
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB
Patriot Viper Steel Series Grey DDR4 3200MHz 16GB
Corsair CX550 550W, CP-9020277-EU
WD Blue SN550 1TB M.2 Pcie NVMe SSD
Arctic P12 120mm PWM Svart x2
Corsair 120mm
Shark Gaming mATX case

Kör annonsen till kl 20 på torsdag, ser helst avhämtning utav dator men kan säkert få ihop ett hyfsat paket om det skulle behövas.

Börjar med 500Kr + Frakt för 1080 Ti

2500 för allt hämtar

