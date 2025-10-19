2st ups:er

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Ups1
BlueWalker PW UPS VI 1000RT LCD
2u
Inköpt 2015 från komplett
Nya batterier sedan 6 månader
Managementkort finns installerat. Ev defekt.
Ups:en funkar bra håller 100w i ca 35 min
Bud

******
Ups2
BlueWalker PW UPS VFI 3000 LCD
Torn
Inköpt 2017 från komplett
Ej nya batterier men har inte heller klagat över dem.
Ups:en funkar bra håller 280w i ca 30 min
Bud

********
Har kvitto på båda.
Väger bokstavligt talat bly, så skickas ej.
Betalning endast swish.

