Är detta en bra PC för videoredigering?

Hej! Är detta är ett bra PC för mig? Jag redigerar mycket videos på davinci resolve eller premiere pro. Spelar inte jättemycket men Minecraft ibland. Över det jobbar jag heltid från datorn. Hela PCn med mina justeringar (lista längst ner) går för 14 118 kr med 3 års garanti och montering. Hade egentligen velat lägga max 15 000 för skärm och dator men är villig att lägga lite mer för att få en bättre PC. Här är länken till datorn utan justeringar (10 499kr): https://www.komplett.se/product/1325109/gaming/gamingdator/ga...

Har just nu en laptop som börjar ge upp och behöver köpa en ny stationär.

Är mina justeringar värt priset eller ska jag satsa på datorn som den är från början?

Alternativt något helt annat?

Tack för svar!

Operativsystem

Windows 11 Home

Nordic + English

Chassi

Mission SG Core Mid Tower (svart)

Grafikkort

PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT

Grafikkort, PCI Express 5.0, 16GB GDDR6

Processor

AMD Ryzen 7 8700F CPU Tray

Socket AM5, 8-Core, 16-Thread, 4.1/5GHz

Förbättrad processorkylning

CM Hyper 212 ARGB Komplett Edition

120mm ARGB fan, 650-1800rpm, LGA1700/AM5

DDR5 Minne

Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB

2x16GB, AMD EXPO, CL36-44-44, 1.35v

SSD / Hårddisk - Primär lagringsenhet

Kingston NV3 SSD 1TB

6000/4000 MB/s, M.2, PCIe 4.0

Moderkort

ASUS A620M-F GAMING WIFI moderkort

AM5, mATX, DDR5, PCIe 4.0, 2x M.2, WiFi 6

Strömförsörjning

Cooler Master MWE Gold 650W V2 PSU

ATX 12V, 80 PLUS Gold, Fully Modular, 4x 6+2-pin PCIe