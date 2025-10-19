- Registrerad
- Okt 2025
Är detta en bra PC för videoredigering?
Hej! Är detta är ett bra PC för mig? Jag redigerar mycket videos på davinci resolve eller premiere pro. Spelar inte jättemycket men Minecraft ibland. Över det jobbar jag heltid från datorn. Hela PCn med mina justeringar (lista längst ner) går för 14 118 kr med 3 års garanti och montering. Hade egentligen velat lägga max 15 000 för skärm och dator men är villig att lägga lite mer för att få en bättre PC. Här är länken till datorn utan justeringar (10 499kr): https://www.komplett.se/product/1325109/gaming/gamingdator/ga...
Har just nu en laptop som börjar ge upp och behöver köpa en ny stationär.
Är mina justeringar värt priset eller ska jag satsa på datorn som den är från början?
Alternativt något helt annat?
Tack för svar!
Operativsystem
Windows 11 Home
Nordic + English
Chassi
Mission SG Core Mid Tower (svart)
Grafikkort
PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT
Grafikkort, PCI Express 5.0, 16GB GDDR6
Processor
AMD Ryzen 7 8700F CPU Tray
Socket AM5, 8-Core, 16-Thread, 4.1/5GHz
Förbättrad processorkylning
CM Hyper 212 ARGB Komplett Edition
120mm ARGB fan, 650-1800rpm, LGA1700/AM5
DDR5 Minne
Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB
2x16GB, AMD EXPO, CL36-44-44, 1.35v
SSD / Hårddisk - Primär lagringsenhet
Kingston NV3 SSD 1TB
6000/4000 MB/s, M.2, PCIe 4.0
Moderkort
ASUS A620M-F GAMING WIFI moderkort
AM5, mATX, DDR5, PCIe 4.0, 2x M.2, WiFi 6
Strömförsörjning
Cooler Master MWE Gold 650W V2 PSU
ATX 12V, 80 PLUS Gold, Fully Modular, 4x 6+2-pin PCIe