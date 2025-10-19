Stationär dator för studentbudget, Sims 4 Paralives

Hallå,

Jag kan typ ingenting om datorer och behöver därför råd. Jag har en Macbook Air som jag spelat lite Sims 4 på, men behöver satsa på en stationär dator som klarar spel bättre. Jag är främst intresserad av Sims 4, men kanske även spel som cities skylines, Stardew Valley och Paralives när den släpps.

Eftersom jag är student har jag en begränsad budget, men vill ändå lägga pengar på något som kommer hålla i längden. Det viktigaste är att den fungerar bra för Sims 4 och att det finns möjlighet att uppgradera den i framtiden om det skulle behövas (utöka minne). Jag vill gärna köpa en färdigbyggd för jag har 0 koll på hur man sätter ihop delar till en dator.

Jag såg denna modell från Inet https://www.inet.se/produkt/d100078/taurus-pro-gaming-rx-7600...

Tror det klarar det jag behöver, men jag vet inte om den är prisvärd eller om det finns billigare alternativ utifrån mina behov. Jag vet inte ens om det behöver vara en "gamer" dator.

Systemkraven för Sims 4 är

- Operating system: 64-bit Windows 10.

- Processor: Intel Core i5 (4 cores) or faster, AMD Ryzen 5 or better.

- Memory (RAM): 8 GB RAM

- Hard drive (free space): at least 50 GB of free space and at least 1 GB additional space for custom content and saved games.

- DVD drive: DVD-ROM drive required for installation from disc only.

- Graphics card (video): 1 GB of Video RAM, NVIDIA GTX 650, AMD Radeon HD 7750, or better.

- Direct X version: DirectX 11 Compatible.

Jag tror dock att det är bättre att satsa på minst RAM 16 GB om jag skulle vilja spela mer än bara Sims 4.

Jag bor i Stockholm om det skulle vara relevant, och vill inte köpa något begagnat.

Jag tar även gärna emot tips på skärm. Inget avancerat eller dyrt, bara någpt prisvärt som fungerar för vardagsspelande.

Tack på förhand till alla som tar sig tiden att svara!!