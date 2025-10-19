Låst Microsoft/Hotmail-konto även efter password reset

Hej!

Skriver här i hopp om expertis som Microsoft inte kan erbjuda.

Skaffat ny dator och när jag skulle logga in på min hotmail fick jag direkt en låsning pga för många inloggningsförsök.

Testade reset via SMS-kod, fick svaret att det var fel lösenord.

Testat deras recovery-formulär, samma sak, och sedan blir kontot blockat pga för många försök och jag måste vänta 24 h innan jag får försöka igen.

Bråkat några dagar nu och jag blir heligt förbannad på det här. Haft det kontot i nära 20 år nu.

Finns det någon som lyckats ta sig igenom det här eländet?

Det har samtidigt ställt till problem med EA för det kräver att jag verifierar min mailadress för att kunna spela BF6.

Har hittat några trådar på reddit om att det funkat med olika webläsare typ FireFox eller att någon från utlandet fått lösa det med sin telefon... någon som vet?

Tackar på förhand.