Låst Microsoft/Hotmail-konto även efter password reset

Varg84
Medlem
●
Hej!
Skriver här i hopp om expertis som Microsoft inte kan erbjuda.
Skaffat ny dator och när jag skulle logga in på min hotmail fick jag direkt en låsning pga för många inloggningsförsök.
Testade reset via SMS-kod, fick svaret att det var fel lösenord.
Testat deras recovery-formulär, samma sak, och sedan blir kontot blockat pga för många försök och jag måste vänta 24 h innan jag får försöka igen.
Bråkat några dagar nu och jag blir heligt förbannad på det här. Haft det kontot i nära 20 år nu.
Finns det någon som lyckats ta sig igenom det här eländet?
Det har samtidigt ställt till problem med EA för det kräver att jag verifierar min mailadress för att kunna spela BF6.
Har hittat några trådar på reddit om att det funkat med olika webläsare typ FireFox eller att någon från utlandet fått lösa det med sin telefon... någon som vet?
Tackar på förhand.
Har du tillgång till den gamla datorn som det fram till nu funkat logga in med kan det vara värt ett försök.
Data: Corsair 5000D Airflow + B650 Aorus Elite AX + AMD 7800X3D + Gigabyte 4080 Super + 64GB Kingston + 2TB Crucial T700 + 850W Seasonic Focus GX
Ljud: Cambridge Audio DacMagic + SPL Phonitor 2 + AKG K812
Bild: MSI MAG 274UPF (27" 4K)
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.