Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Bygga billig 1440p dator. Ca 12 000kr?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Bygga billig 1440p dator. Ca 12 000kr?

Hej.

Har ofta fått bra tips genom att läsa igenom olika trådar här på forumet och även fått bra hjälp förra gången jag var på jakt efter enklare datorer.

Börjar bli dags att de yngsta i familjen ska få lite bättre datorer att spela på än de gamla office laptoparna de får sitta med nu.

Därför funderar jag och min fru på att låta de få ärva våra laptops och vi lutar åt att bygga något för oss själva då vi inte längre ser så stor nytta längre med att själva ha laptops. Numera är våra laptops alltid inkopplade i vår datorhörna och används mer som stationära datorer ändå.

Har försökt ett tag att lyckas komponera ihop vettigt bygge men trillar hela tiden över tänkt budget. Speciellt när jag försöker hålla paketet så kompakt som möjligt då vi inter har plats för så stora datorlådor i vår lila spelhörna.

Snubblade in på ett väldigt bra erbjudande på en laptop hos Elgiganten där den först är nersatt några tusenlappar och var/är del av deras mixa fritt erbjudande som skalade av ännu fler tusenlappar så att det hamnade inom budget för två datorer.

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/laptop/lenovo-legion-5-15irx10-i7-13650hx24gb1tb5070-15-barbar-dator-gaming/913571

Teknisk specifikation
Intel® Core™ i7 13650HX processor
Nvidia GeForce RTX 5070 grafik
24GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD

Idag med det erbjudandet skulle två datorer hamna på strax under 25 000kr

Men självklart är det slut i lager och förväntas inte dyka upp igen förrän i Januari 2026.

Vad tror ni man kan bygga ihop för dator med budget runt ca 12 000kr?

Idag sitter vi med varsin Lenovo Legion dator med dessa specs:

AMD Ryzen 5 5600H
Nvidia GeForce 3060
16 GB RAM.

De fungerar idag ganska bra för det vi använder dem till men hade såklart uppskattat om vi kunde få lite mer FPS i några spel och lite kortare laddningstid i andra.

Vi spelar förnärvarande mest:
Valheim
World Of Warcraft
Civilization 6
Counter Strike
Fortnite
Marvel Rivals
Doom Eternal
Fallout 1-5
GTA 5

Det mesta vi spelar är inte jättekrävande så kraven är egentligen inte så höga men vill samtidigt inte köpa något som inom kort kommer begränsa möjligheten att spela något nytt och häftigt så att säga.
Sysslar utöver spelande lite med Photoshop, 3d modellering för 3d printer och pyttelite videoredigering.

Ingen av oss är särskillt sugna på att byta skärmar på ett tag så vi kommer fortsätta med våra 1440p skärmar så länge de fungerar. Så vi ser inga krav på att våra datorer ska klara 4k gaming i dagsläget.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag vill bara höja ett lite varningens finger och säga tänk på att laptop komponenter inte har samma prestanda som i en stationär dator. 5070 i en stationär dator är MYCKET starkare än 5070 i en laptop. Den har dessutom mer vram så man kan inte översätta så rakt av. Även 5060ti i en stationär slår 5070 i en laptop. 5070 i laptop just är en annan liten luring och är inte så väldigt mycket bättre än 5060 laptop (lite bättre är det såklart). Skillnaden mellan desktop och laptop gpu är mycket mindre för de billigare modellerna 5060 och 5050 än för 5070 så man kan inte översätta gpu test för stationär till laptop.

Kan ni bygga ihop datorn själva? Hur strikt är 12k budget? Oftast är det annars precis nån stanns där gränsen går mellan budget gpu och att få in ändå betydligt starkare varianter som 9060xt eller 5060ti med 16gb vram

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du får en ganska kompetent dator om du bygger själv för 12k.

Snabb OC på ram till 6200 ev 6400. PSU och Cpu kylare är placeholder. "Thermalright TR-TB750S" för 539kr på webhallen och Thermalright Assassin X 120 cpu kylare på amazon för 209kr.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar