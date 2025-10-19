Bygga billig 1440p dator. Ca 12 000kr?

Hej.

Har ofta fått bra tips genom att läsa igenom olika trådar här på forumet och även fått bra hjälp förra gången jag var på jakt efter enklare datorer.

Börjar bli dags att de yngsta i familjen ska få lite bättre datorer att spela på än de gamla office laptoparna de får sitta med nu.

Därför funderar jag och min fru på att låta de få ärva våra laptops och vi lutar åt att bygga något för oss själva då vi inte längre ser så stor nytta längre med att själva ha laptops. Numera är våra laptops alltid inkopplade i vår datorhörna och används mer som stationära datorer ändå.

Har försökt ett tag att lyckas komponera ihop vettigt bygge men trillar hela tiden över tänkt budget. Speciellt när jag försöker hålla paketet så kompakt som möjligt då vi inter har plats för så stora datorlådor i vår lila spelhörna.

Snubblade in på ett väldigt bra erbjudande på en laptop hos Elgiganten där den först är nersatt några tusenlappar och var/är del av deras mixa fritt erbjudande som skalade av ännu fler tusenlappar så att det hamnade inom budget för två datorer.

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/laptop/lenovo-legion-5-15irx10-i7-13650hx24gb1tb5070-15-barbar-dator-gaming/913571

Teknisk specifikation

Intel® Core™ i7 13650HX processor

Nvidia GeForce RTX 5070 grafik

24GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD

Idag med det erbjudandet skulle två datorer hamna på strax under 25 000kr

Men självklart är det slut i lager och förväntas inte dyka upp igen förrän i Januari 2026.

Vad tror ni man kan bygga ihop för dator med budget runt ca 12 000kr?

Idag sitter vi med varsin Lenovo Legion dator med dessa specs:

AMD Ryzen 5 5600H

Nvidia GeForce 3060

16 GB RAM.

De fungerar idag ganska bra för det vi använder dem till men hade såklart uppskattat om vi kunde få lite mer FPS i några spel och lite kortare laddningstid i andra.

Vi spelar förnärvarande mest:

Valheim

World Of Warcraft

Civilization 6

Counter Strike

Fortnite

Marvel Rivals

Doom Eternal

Fallout 1-5

GTA 5

Det mesta vi spelar är inte jättekrävande så kraven är egentligen inte så höga men vill samtidigt inte köpa något som inom kort kommer begränsa möjligheten att spela något nytt och häftigt så att säga.

Sysslar utöver spelande lite med Photoshop, 3d modellering för 3d printer och pyttelite videoredigering.

Ingen av oss är särskillt sugna på att byta skärmar på ett tag så vi kommer fortsätta med våra 1440p skärmar så länge de fungerar. Så vi ser inga krav på att våra datorer ska klara 4k gaming i dagsläget.