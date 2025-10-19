- Registrerad
- Okt 2019
Bygga billig 1440p dator. Ca 12 000kr?
Hej.
Har ofta fått bra tips genom att läsa igenom olika trådar här på forumet och även fått bra hjälp förra gången jag var på jakt efter enklare datorer.
Börjar bli dags att de yngsta i familjen ska få lite bättre datorer att spela på än de gamla office laptoparna de får sitta med nu.
Därför funderar jag och min fru på att låta de få ärva våra laptops och vi lutar åt att bygga något för oss själva då vi inte längre ser så stor nytta längre med att själva ha laptops. Numera är våra laptops alltid inkopplade i vår datorhörna och används mer som stationära datorer ändå.
Har försökt ett tag att lyckas komponera ihop vettigt bygge men trillar hela tiden över tänkt budget. Speciellt när jag försöker hålla paketet så kompakt som möjligt då vi inter har plats för så stora datorlådor i vår lila spelhörna.
Snubblade in på ett väldigt bra erbjudande på en laptop hos Elgiganten där den först är nersatt några tusenlappar och var/är del av deras mixa fritt erbjudande som skalade av ännu fler tusenlappar så att det hamnade inom budget för två datorer.
https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/laptop/lenovo-legion-5-15irx10-i7-13650hx24gb1tb5070-15-barbar-dator-gaming/913571
Teknisk specifikation
Intel® Core™ i7 13650HX processor
Nvidia GeForce RTX 5070 grafik
24GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD
Idag med det erbjudandet skulle två datorer hamna på strax under 25 000kr
Men självklart är det slut i lager och förväntas inte dyka upp igen förrän i Januari 2026.
Vad tror ni man kan bygga ihop för dator med budget runt ca 12 000kr?
Idag sitter vi med varsin Lenovo Legion dator med dessa specs:
AMD Ryzen 5 5600H
Nvidia GeForce 3060
16 GB RAM.
De fungerar idag ganska bra för det vi använder dem till men hade såklart uppskattat om vi kunde få lite mer FPS i några spel och lite kortare laddningstid i andra.
Vi spelar förnärvarande mest:
Valheim
World Of Warcraft
Civilization 6
Counter Strike
Fortnite
Marvel Rivals
Doom Eternal
Fallout 1-5
GTA 5
Det mesta vi spelar är inte jättekrävande så kraven är egentligen inte så höga men vill samtidigt inte köpa något som inom kort kommer begränsa möjligheten att spela något nytt och häftigt så att säga.
Sysslar utöver spelande lite med Photoshop, 3d modellering för 3d printer och pyttelite videoredigering.
Ingen av oss är särskillt sugna på att byta skärmar på ett tag så vi kommer fortsätta med våra 1440p skärmar så länge de fungerar. Så vi ser inga krav på att våra datorer ska klara 4k gaming i dagsläget.