Värde på denna dator vid beg köp?

Hej!
Vad skulle denna dator vara värd som jag sett på Tradera?

Eller ska man kika på am5 plattform för beggade datorer?
Budget är runt 6-7k.

Processor: AMD Ryzen 7 5800X

Saknar gpu

Moderkort: MSI MAG X570 Tomahawk WiFi

Internminne (RAM): G.Skill Trident Z Neo RGB 16 GB (2×8 GB)

CPU-kylare: Arctic Liquid Freezer II 240mm

Chassi: Lian Li Lancool II Mesh RGB

Nätaggregat (PSU): Corsair RM850x 850W (80+ Gold)

SSD: Kingston KC2500 1TB NVMe

Hårddisk (HDD): Seagate 2TB

