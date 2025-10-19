Värde på denna dator vid beg köp?

josef998
Medlem
Senast redigerat Uppdaterade med gpu saknas och fråga om am5 är bättre att satsa på
Hej!
Vad skulle denna dator vara värd som jag sett på Tradera?
Eller ska man kika på am5 plattform för beggade datorer?
Budget är runt 6-7k.
Processor: AMD Ryzen 7 5800X
Saknar gpu
Moderkort: MSI MAG X570 Tomahawk WiFi
Internminne (RAM): G.Skill Trident Z Neo RGB 16 GB (2×8 GB)
CPU-kylare: Arctic Liquid Freezer II 240mm
Chassi: Lian Li Lancool II Mesh RGB
Nätaggregat (PSU): Corsair RM850x 850W (80+ Gold)
SSD: Kingston KC2500 1TB NVMe
Hårddisk (HDD): Seagate 2TB
